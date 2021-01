Az EU élelmiszerbiztonsági hatósága emberi fogyasztásra alkalmasnak találta a lisztkukacot

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Hamarosan Európa-szerte felkerülhet majd a vendéglők étlapjára a lisztkukac-burger, lisztkukac-muffin és a lisztkukacos spagetti, az EU élelmiszerbiztonsági hatósága ugyanis, a világon elsőként megállapította, hogy a lisztkukac emberi fogyasztásra alkalmas - írja a Guardian.

Nemcsak alkalmas, de nagyon fenntartható is, mert a proteinben gazdag lárvákat - mert végső soron a közönséges lisztbogár lárvájáról van szó - sokkal kisebb területen és kisebb energiafelhasználással, így alacsonyabb károsanyag-kibocsátással lehet nevelni, mint a disznókat, marhákat, csirkéket és egyéb haszonállatokat, amelyek most az emberiség fő fehérjeforrásának számítanak. Emellett kevesebb takarmányt igényelnek és kevesebb hulladékot termelnek, mint a nagyobb háziállatok, ezért gazdaságosabban lehet ugyanakkora fehérje mennyiséget előállítani lisztkukacból, mint mondjuk marhából vagy csirkéből.

És állítólag az ízük sem rossz, akik kóstolták, azok szerint a szárított lárvának a mogyoróhoz hasonló íze van. De ez nagyjából mindegy, mert a szárított lárvákat lisztté darálva bárhogy lehet ízesíteni, így a lisztkukacból készült termékeket gyártó cégek szerint szinte bármilyen főételt vagy akár desszertet is elő lehet belőle állítani.

Nem mindenkinek ajánlott viszont a lisztkukacok majszolása, már azokon kívül is, akiknek nem lenne gusztusa bogarakat és lárvákat enni. Az uniós hatóság tudósai szerint aki allergiás a rákhúsra vagy a poratkára, az jobb, ha elkerüli a lárvaevést, mert az is előhozhatja a tüneteit.

Ezeket a termékeket viszont eddig egy sor európai országban, így Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is tilos volt árusítani, míg több másik országban, arra várva, hogy hogy dönt az EU, évek óta nem engedélyezték az ilyen termékek tömeges gyártását. Az uniós hatóság döntése után viszont várhatóan az egész EU-ban lehet majd gyártani és kapni ilyen termékeket. Sőt, az EU-s hatóság még több rovar fogyaszthatóságát is vizsgálja, így lehet, hogy a lisztkukacokat hamarosan a friss és szárított tücskök és sáskák is fölkerülhetnek az európai étlapra.

Hogy Magyarországon mikor lehet majd ilyen termékekre számítani, azt nem tudni, az Orbán-kormány mindenesetre eddig nem tűnt igazán támogatónak. Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter például 2018-ban arról beszélt, hogy a Soros-terv részét képezi az is, hogy rovarokkal akarják etetni a magyarokat. Pedig, ahogy a miniszter emlékeztetett: "Rovart egyáltalán nem eszik a magyar ember. De hogyha ezt az értékrendet, ami a keresztény Európa értékrendje, föllazítják, elavult, üldözendő, van helyette más: ilyen másság, olyan másság, étkezésben is... az ember elveszíti az igazodási pontot."