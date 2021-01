Egy finom üzenet a hatóságoknak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A koronavírus 111 újabb áldozatát jelentették péntek reggel. Az új fertőzöttek számából (1513) egyelőre nem látszik, hogy a vírus már nálunk is felfedezett brit mutációja elkezdett szélsebesen terjedni az országban, de ha ez így is lesz, az 1-2 hét után tolja fel a számokat.



Orbán óriási nyomást helyezett a magyar hatóságra, hogy napokon belül engedélyezze a kínai vakcinát. A miniszterelnök a reggeli szokásos rádióinterjújában üzente meg a hatóságoknak, hogy ne húzzák sokáig az időt a kínai vakcina engedélyeztetésével. Hogy mit érdemes tudni a kínai vakcináról, arról részletesen írtunk.

A kínai vakcináról azóta kiderültek újabb érdekes részletek is. Egyrészt hogy Kínában egyelőre csak 59 éves korig adják azt a vakcinát, amivel Orbán a 60 feletti krónikus magyar betegeket oltatná be, másrészt váratlanul lemondott annak a kínai gyógyszercégnek az elnöke, amelyiktől Orbánék rengeteg vakcinát vennének, és lemondott a cég egy másik topmenedzsere is. A sajtó gyanúsnak tartja, hogy ketten egyszerre távoznak, ugyanarra hivatkozva.

Nem marad el a középiskolai központi felvételi februárban, de kötelező lesz a távolságtartás, a maszkviselés, a szüleik pedig nem léphetnek majd be az iskolák épületébe.

85 százalékkal csökkent a kereskedelmi szálláshelyek forgalma tavaly novemberben: a KSH friss számai mutatták meg igazán, mennyire bezuhant az év végi turizmus Magyarországon.



A Pfizer átmenetileg kevesebb vakcinát szállít az EU-ba: ez ugyanis az ára annak, hogy a gyógyszergyártó bővíteni tudja a gyártási kapacitást. Jelenleg évi 1,3 milliárd dózist tudnak előállítani, a fejlesztés után pedig évi 2 milliárdot tudnak majd. Az egyelőre nem világos, hogy mikor állhatnak ismét teljes termelési kapacitásra, de a visszaesés az összes európai országot érinti majd.

Portugáliában elindult a lezárások újabb köre: péntektől csak a legszükségesebb termékeket árusító boltok maradhatnak nyitva, megduplázzák a szabályszegésért kiróható bírságok összegét. Január 24-én lesz majd egynapnyi enyhítés, mert aznap tartják az elnökválasztást. Az országban jelenleg erőteljesen terjed a járvány, pénteken 10663 új fertőzöttet regisztráltak, ami a valaha volt második legmagasabb szám.

Politikai válságot hozhat a járvány Szlovéniában, miután az öt ellenzéki párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen. A pártok szerint a kormány képtelen volt érdemben védekezni a járvánnyal szemben, de közben autoriter döntések meghozására használták ki a lehetőséget. Szavazás majd január 22-én lehet, és a Guardian szerint nem kizárt, hogy a koalíció oldalán is lesznek képviselők, akik Janez Janša menesztésére szavaznak. A 90 tagú parlament 42 képviselője támogatta az indítvány megszületését, azaz nem kell sok szavazatot szerezniük a kormányoldalról. Az egyik ellenzéki vezető amúgy Szlovénia „orbánizációjától” fél, és ezért távolítaná el Janšát.

Japán ideiglenesen megtiltotta külföldi sportolók beutazását: fél év múlva elvben olimpia, de egyelőre nagyon rossz a járványhelyzet az országban.



Romániában már az idősek beoltásánál tartanak: a második szakaszban a 65 év fölöttiek, a krónikus betegek és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a vakcinát. Ebbe a csoportba tartozik Klaus Iohannis román elnök is, akit az elsők között oltottak be.



Megjelent egy brazil variáns, zárnak a britek: sorra bukkannak elő a vírus újabb verziói.

Az Amazonas-medencében amúgy nagyon rossz a helyzet: Manaus városából összeomló egészségügyi ellátásról számoltak be a hatóságok.