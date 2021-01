Orbán: 2022 január elsejétől személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

„Eldöntöttük, hogy legkésőbb 2022 január elsejétől azoknak a fiataloknak, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, teljes jövedelemadó-mentességet adunk”



– ezt Orbán Viktor mondta szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában.

Hozzátette, azzal, hogy „támogatták a nyugdíjasokat, a családosokat és ezzel a fiatalokat is” azzal, hogy nem kell a munkájuk után SZJA-t fizetniük, szerinte „így a válságkezelésük kerek lesz”.

Nyilván beszélt az oltásokról is, az egyik első kérdésre, hogy mi annak az oka, hogy az Egyesült Királyságban már 3 millió embert beoltottak, itthon pedig csak százezret, ami még a műsorvezető Nagy Katalin szerint is óriási különbség, Orbán azt válaszolta: „Eddig 105 728 embert oltottunk be. Azt tudom mondani, hogy az oltókapacitásunk jóval nagyobb, mint amennyi vakcinánk van. Azért nem haladunk, mert nincs elég vakcinánk.” Majd ehhez hozzátette, inkább „udvarisan zárójelbe tenné a műsorvezető kérdését.

Beszélt a kínai vakcináról is, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„A kínai vakcinával az a helyzet, hogy az van. Már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság egyértelmű választ tudjon adni.”

Ehhez hozzátette, „most is vannak Pekingben embereink”. A kérdés szerinte az, hogy „nagyobb bajt okozunk-e ezzel a vakcinával, mint amit el akarunk hárítani”, majd úgy fogalmazott, „az operatív törzs szerint nincs ilyen kockázat, mert a kínaiak és az oroszok is milliószámra oltják az embereket”. A hatóságokat arra kéri emiatt, hogy „siessenek és mondjanak A-t vagy B-t”.

Úgy fogalmazott, „Európában a legtöbb helyen a harmadik hullám rárúgta az ajtót az ott élőkre”, amihez hozzátette, hogy emiatt „nyugaton” és itthon „az oltás iránti bizalom folyamatosan nő”

Majd ismét visszakanyarodott a kínai vakcinához – azt továbbra sem részletezte, hogy pontosan melyikhez, de Gulyás Gergely egy nappal korábban a csütörtöki kormányinfón a bejelentette, hogy megállapodtak a kínai Sinopharmmal – és elmondta, hogy az oltási terv szerint a harmadik csoportba a hatvan év feletti krónikus betegségben szenvedők tartoznak, pontosan 1 756 000 ember, amihez hozzátette: „ennyi kínai vakcinánk lenne is, ha meglenne az engedély”.

A kérdésre, hogy ennyi ember mennyi idő alatt lehetne beoltani, Orbán azt válaszolta,

„ha az emberek jelentkeznek, és megjelennek az oltáson, akkor egy közepes tempóban, egy nap alatt, legalább 500 ezer embert tudnak garantáltan beoltaai a magyar egészségügy emberei. Ez a nyugodt tempó. Egy hétvégén legalább másfél millió ember. Lehet, hogy nem érdemes túlfeszíteni a húrt és legalább két hétvégét kell szánni rá”.





Az egészségügy állapotáról is beszélt, szerinte „a magyar egészségügy felkészültsége általában jobb, mint gondolnánk”, majd úgy fogalmazott: „a magyar egészségügyi rendszer nem omlott össze, meg se rendült”.

A jelenleg is érvényben lévő korlátozásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szerinte

„ha a brüsszeli beszerzések idejével haladunk, akkor nyár vége, ősz eleje, amikor a korlátozásokat feladhatjuk. Ha az egészségügyi hatóság elvégzi a munkáját és a kínai vakcinát is választhatják az emberek, és még nem tudjuk pontosan mennyi orosz vakcinát is, akkor talán jóval a nyár előtt is visszakaphatjuk az életünket”.

Orbánt kérdezték a szentendrei halottasház ügyéről is – Szentendre polgármestere vizsgálatot indított, miután Hadházy Ákos független képviselő közzétett az oldalán egy videót arról, hogy a helyi halottasház egyik helyiségében annyi a halott, hogy azokat nyitott koporsókban egymásra pakolták. a miniszterelnök ezzel kapcsolatban azt mondta, nem hiszi, „hogy a kormányt lehetne ezért felelőssé tenni, mivel egy önkormányzati fenntartású intézményről van szó”.

Aztán bővebben is kifejtette, hogy mi zavarja:

„Nem érzem magam jól, hogy az ellenzéki magatartásra kell reagálnom. Fontosabb dolgunk is van, minthogy erről beszéljünk. Az az érzésem, hogy itt már semmi se szent, mármint a baloldani pártok számára. A magyar baloldal az túl messzire ment. Én értem, hogy szeretnének a kormány helyére ülni, de az szerintem váság idején nem jó gondolkásdmód, hogy ha bármi rossz van az országban, azért felelőssé lehet tenni a kormányt, és azért le lehet váltani. Egyébként sem szimpatikus, de amikor válság van, ez életveszélyes.”





Az interjú végén, amikor bejelentette, hogy 2022-től jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak, a gazdaságról is beszélt, úgy fogalmazott: „a magyar emberek dolgozni akarnak, ráadásul sokat is akarnak dolgozni, tisztességes bért is akarnak kapni, tehát van még energia a magyar gazdaságban”. Ehhez hottátette, úgy látja, „a magyar vállalkozók már versenyképesek a nyugatiakkal”, csak „még nem olyan hatékonyak”.

Végül az iparűzési adó csökkentéséről is beszélt, azzal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „ez egy teljesen sajátos magyar válságkezelés”.