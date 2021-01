Miből futja Putyinnak 250 ezer forintos vécékefére?

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Az évek óta az orosz hatalom bajszát húzgáló ellenzéki aktivista, Alekszej Navalnij kedden bevitte eddigi legnagyobb ütését: Vlagyimir Putyin fekete-tengeri birtokát mutatta be videón, megdöbbentő részletességgel. Egy ilyen anyag publikálása bármikor nagyot szólt volna, de tekintve hogy mindez néhány órával azután történt, hogy Navalnijt 30 nap elzárásra ítélte az az orosz hatalom, amely korábban meggyilkolni is megpróbálta, a felvezető kampány még erősebb lett.



A Navalnij munkatársai által közzétett anyag leglátványosabb részletei kétségkívül a palota belsőépítészeti megoldásai. Az ép ésszel felfoghatatlan méretű ingatlanban külön szoba van a Dance Dance Revolution nevű táncolós videójátéknak, de a hálószoba, a fürdőszoba, az „akvadiszkó”, a kaszinószoba és a furcsa sztriptízbár képei is lenyűgözőek. Az egész olyan, mintha az NDK bézs lélektelenségét keresztezték volna néhány milliárd dollárral, az eredmény pedig új szintre emeli a diktátorgiccs fogalmát.

A palotának otthont adó birtok közel 70 négyzetkilométeres, Navalnij a videóban nem túloz, amikor arról beszél, hogy az „komplett ország, vagy inkább királyság”. Össze is hasonlítja a Földközi-tenger partján lévő Monacói Hercegség méretével, amely több mint harmincszor férne el birtokon. A birtoknak saját kikötője, temploma és határellenőrzése van, földi halandó annyira nem mehet a közelébe, hogy az előtte lévő tengerszakaszt is lezárták két kilométer mélységben, sőt még légtérzár is van fölötte, ahogyan különösen fontos katonai objektumoknak kijár.

Még oldalakon keresztül lehetne sorolni a terület eszement fényűzés és parodisztikus rongyrázás kategóriájába sorolható létesítményeit a föld alatti jégcsarnoktól (ahol az elnök jégkorongozgatni szokott állítólag) az óriásüvegházon át a külön villa- és fürdőkomplexummal is rendelkező borászatig.

Első ránézésre is nyilvánvaló, hogy ez az uradalom elég drága lehetett, Navalnijék azonban rendesen megpróbálták lenyomozni a költségeket, hogy pontos számokat tudjanak közölni, és úgy találták, hogy az egész projekt költsége 100 milliárd rubelbe (400 milliárd forint) kerülhetett, ami olyan beláthatatlanul nagy összeg, hogy talán érdemes a befogadható, apró részletekre koncentrálni. Az ellenzéki aktivisták utánajártak az áraknak, fölvették a kapcsolatot például azokkal az olasz belsőépítész és bútorgyártó cégekkel, amelyek tervezték és készítették a palota egyedi berendezési tárgyait. Ez jött ki:

A palotán belüli kanapék egyenként 6-8 millió forintba kerültek, és 47-et számoltak belőlük össze.

A legdrágább asztal 17 millió forintba került.

Van az épületben olasz vécékefe 250 ezer forintért, és vécépapírtartó közel 400 ezerért is.

Navalnijék anyaga nem csak azért erős, mert ezeket felsorolja, hanem mert elég jó választ ad arra, hogy miből futja Putyinnak erre az iszonyatos fényűzésre.

Putyin az orosz propagandában egyszerű, de kemény férfiként jelenik meg, aki olyan hétköznapi hobbiknak hódol, mint a félmeztelenül lovaglás és a csendes horgászat. A Navalnij-videó publikálása után a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy nem foglalkoznak azzal, és egyébént is elmondták már, hogy Putyinnak nincs is semmiféle palotája.

Ez a szó legszorosabb értelmében igaz is: a 400 milliárd forintos birtok tulajdoni lapjain biztosan nem találnánk meg Putyin nevét. A hivatalos tulajdonos a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), amely 2068-ig „kutatási, oktatási, vadászati és horgászati célokra” bérbe adta azt egy magáncégnek. Maga a palota papíron egy Szentpétervár külvárosában, alig 10 négyzetméteres irodában működő cégecske tulajdonában van, amely így Oroszország legértékesebb ingatlanát birtokolhatja.

A birtok körül font céghálóban, amelyben fedőcég birtokol fedőcéget, felbukkan számos olyan dúsgazdag üzletember, rokon, lekötelezett, egykori jótevő neve, akik mind-mind szorosan köthetők Putyinhoz.

Navalnijék szerint egyértelmű, hogy ezt a hálózatot milyen céllal hozták létre, és az is, az irányítója Putyin, aki ezt a hálót még az 1980-as években, egyszerű KGB-s tisztként kezdte el azt szövögetni kelet-németországi, drezdai állomáshelyén.

Navalnij itt, Drezdában kezdi a videót, és a Putyin-hálózat bemutatását. Kiderül, hogy az egykori németországi KGB-s kollégák közül nem egy lett azóta milliárdos cégbirodalmak irányítója, és többen közülük feltűnnek a fekete-tengeri csodabirtok körüli céghálóban is. Navalníj elmélete szerint az 1990-es évek korrupt Oroszországában a Jelcin-rezsim emberei azért emelték egyre magasabb pozíciókba, és tették meg az elnök kabinetfőnökének, majd a KGB-utód FSZB vezetőjének Putyint, mert szükségük volt valakire, aki megvédi őket. Putyin éppen ezt tette, később már az ország elnökeként is. Egyetlen szabály volt csak: lehet lopni, de abból Putyinnak is kell juttatni valamennyit.

Putyin bizalmi embereinek cégei azóta is egymás után kapják az állami támogatásokat és megrendeléseket, ezért pedig olyan szívességekkel viszonozzák, mint a fekete-tengeri birtok felvirágoztatása. A Navalnij-anyagot elemző újságírók szerint az is világosan látszik, hogy minél több ideje van hatalmon Putyin, annál inkább csak a legrégebbi, legközelebbi ismerőseiben bízik, és persze a családja tagjaiban. Ez magyarázza, hogy az egykor az FSZB által igazgatott birtok szálai most már a legbizalmibb emberei kezében futnak össze.

A Navalnij-jelentés külön szekciót szentel Putyin nőügyeinek. Szerintük igazak a pletykák, az orosz elnöknek tényleg van egy gyereke egy takarítónőből lett sikeres üzletasszonytól, Szvetllana Krivongihtól, és megerősítik az orosz sajtóban illetve pletykaszinten már régebb óta ismert kapcsolatát a ritmikus gimnasztika kilencszeres világbajnokával, az azóta putyinista politikussá avanzsált Alina Kabajevával. A bizonyítékokat ismét Putyin legbelső körének pénzügyei szolgáltatják, ahonnan mindkét nőt értékes ajándékokkal látják el, még a nagyszüleik is villákat kaptak Moszkva közelében.

Lehetetlen felmérni, hogy Navalnijék alapos, látványos tényfeltárásának milyen hatása lesz Oroszországra, vagy éppen Navalnij egészségi állapotára. Az aktivista szerint mindenesetre Putyin soha többé nem fogja betenni a lábát a fekete-tengeri palotába, miután annak részletes, állítólag egy ott dolgozó építőipari vállalkozótól megkapott alaprajzát is publikálták, az elnök pedig a paranoiát közelítően ügyel a személyes biztonságára.

Viszont az, hogy egy ilyen biztonságmániás diktátornak, a világ egyik legnagyobb hatalmú emberének legbelső szentélyét így sikerült infiltrálni, és hogy Oroszország szabadon csámcsoghat rajta kedvére, komoly következményekkel járhat az egész világon a hasonló diktátorok, autokraták és despoták számára: mindenről lehet fénykép.

(Források: Meduza, Moscow Times)