Ha nincs a varázsgomba, nincs az All Gas No Brakes sem

Az alig több mint egy éve elindult, most kb. 1,5 millió követős All Gas No Brakes Youtube-csatorna rövid időn belül befutott, miután feszesen, viccesre vágott videókban mutatták be, hogy az amerikai politikai élet legmélyebb bugyraiban mára teljesen elszabadult az őrület.

A Vice riportjából kiderül, kik csinálják a videókat, hogy indult az egész, és mi a céljuk vele: egyszerre nevettetni, de közben bemutatni az abszurditásig szélsőségesen viselkedő embereket. Még csak 24 videójuk készült, de azt mondják, most lehetnek a csúcson, ha már forgat róluk a Vice is, aminek egyébként a kezdetekkor a riporter Andrew Callaghan el is vitte a könyvét, de már a recepcióról visszapattant.

Az All Gas No Brakes név eredetére már nem is emlékeznek, de eredetileg Callaghan stoppos kirándulásáról készült könyv címe volt. A 3 fős stáb egy lakókocsival járja az országot, amit Callaghan úgy szerzett, hogy meggyőzött egy céget: ha vesznek neki egy lakóautót, beteg műsort fog vele csinálni. Az éjszakáikat rendszerint Wal-Martok mellett töltik.

Callaghan – aki a főiskolán újságírást tanult – elmondta, hogy nem igazán színészkedik, legfeljebb annyiban játszik rá a szerepére, hogy sokszor úgy tesz, mint aki nem értette elsőre, mire gondolt az interjúalanya, hogy még súlyosabb dolgok essenek ki belőle. Állításuk szerint a forgatások legalább feléből nem lesz semmi, mert csak igazán vicces vagy jó tartalmat akarnak gyártani.

Elmesélte a szomorú hátterét is annak, hogy miért érez késztetést arra, hogy az utat járja, és szélsőséges események közelében legyen: tizenévesen varázsgombát evett, ami károsította az agyát, nehezen él szociális életet, és a mai napig enyhe vizuális effekteket lát, például mintha hó szállingózna.

Az első videójuk a Burning Man fesztiválon készült, de akkor még színészkedtek, és direkt olyan kérdéseket és vágásokat használtak, hogy nevetségessé tegyék az embereket. Azóta rájöttek, az interjúalanyaik ezt már maguktól megteszik nekik.

Az első igazán nagy dobásuk egy laposföldhívőknek rendezett konferencia volt, ahol véletlenül kiderült, hogy a legtöbben pár perc után zsidó világ-összeesküvésről kezdtek el beszélni:

Érdemes megnézni a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tüntetőkkel forgatott riportot is, abból az országból, amit a világon a legdurvábban sújt a járvány.

De azt mondják, a szélsőbaltól a szélsőjobbig mindenki jól szórakozik a riportjaikon, és szívesen szóba állnak velük. Portlandben például az antifasisztákkal beszélgetett:

Callaghan elárulta, hogy amikor csak egy pulóver van rajta a szokásos, kb. 3 havonta lecserélt olcsó öltönye helyett, akkor inkább komolyabb eseményről forgatnak, mint a minneapolisi zavargások idején:

Nemrég pedig a trumpista Proud Boys-ról készítettek egészen döbbenetes videót: