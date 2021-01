Előbb az európai, most már a magyar hatóság véleményére sem kíváncsi a kormány a vakcinák engedélyeztetésében

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egyszerűen átlép a kormány a vakcinabeszerzések engedélyeztetésben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézeten (OGYÉI), hogy így hozzon be kínai oltóanyagokat.

Gulyás Gergely miniszter jelentette be a mai kormányinfón, hogy minden olyan vakcinát be lehet hozni az országba, amivel valahol már több mint egymillió embert oltottak be helyi engedélyek alapján.

A gyógyszerek, oltóanyagok esetén a behozatali engedélyt eddig itthon az OGYÉI adta meg. Ehhez átnézték a gyártóktól megkapott vaskos dossziékat, helyszíni szemlét végeztek, nemcsak a gyárat, a gyártósorokat ellenőrizték, hanem az alapanyagokat is. Ez alsó hangon 270 napos munka volt.

Ennyi időt nem kaptak a kormánytól a mostani helyzetben, Orbán Viktor január 15-én a közrádiónak adott interjúban lényegében utasította a hatóságot, hogy napokon belül adja ki a kínai vakcina engedélyét. „Kínai vakcina van, tömegesen is tudunk szerezni. Ezek a csatornák meg vannak nyitva. Már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság azt mondja, hogy ez rendben van” - mondta a miniszterelnök, és a sürgetésre többször is nyomatékosította. „Van egy protokoll, amin végig kell menni és az időt igényel. Csak közben meghal minden nap 100-110 ember”, majd ezt folytatva: „itt van több mint milliónyi kínai vakcina, amit holnap reggel, kicsit túlzok, néhány napon belül az emberek rendelkezésére tudnánk bocsájtani, csak nincs meg hozzá a hatósági papír”.

A kínai vakcina engedélye azóta sem lett meg. Közben ugyanakkor az OGYÉI váratlanul kiadta az orosz Szputnyik V engedélyét. Mindezt úgy, hogy a híreink szerint a hatóságon belül sem volt egységes a támogatottsága, a külsős szakértők pedig egyenesen nem javasolták a dokumentumokban szereplő, egymásnak ellentmondó, ezért nem megbízható számok alapján az engedély kiadását az adatok tisztázásáig.

A kínai vakcina esetében még nagyobb problémát jelentett, hogy hiányos volt a megküldött dokumentáció. Úgy tudjuk, hogy a Pfizer-BioNTech 27 ezer oldalt küldött át, az oroszok két ütemben nagyjából ezer oldalt, ebben voltak átfedések, így nagyjából 600 oldal körüli jön ki az orosz dokumentáció. A kínaiak múlt hétig mindössze 100 oldalt küldtek át.

Nem arról van szó, hogy rosszak lennének ezek a vakcinák, csak egyszerűen hiányzik kellő mennyiségű adat annak kijelentéséhez, hogy minden rendben van velük, valóban olyan hatékonyak-e és milyen kockázatokkal jár a beadásuk.

A dokumentumok magyarországi ellenőrzése eddig olyan alapfeladat volt, aminek az elvégzését mindig tiszteletben tartotta a kormány. Korábban az volt a mondás, hogy csak olyan vakcinát használunk, amit engedélyez az Európai Gyógyszerügynökség. Ez alapfeltétel azoknál az oltóanyagoknál, amiket közösen szerez be az EU. A Pfizer és a Moderna megkapta már az engedélyt, az AstraZeneca vélhetően holnap kapja meg. A következő hónapokban jöhet a Johnson and Johnson, a CureVac és a Novavax, szintén EU-s jóváhagyással.

A magyar kormány előbb azt jelezte, hogy nem is kell az EU-s engedély, a magyar szakemberek legalább annyira jók, elég az itthoni kontroll. Most pedig már ott tartunk, hogy a magyar szakemberek jóváhagyása sem kell, elég, ha valahol engedélyt kapott a vakcina, és beoltottak vele legalább egymillió embert.

Az biztos, hogy a mostani tempóban érkező vakcinamennyiséggel nagyon soká lehetne beoltani a magyarokat. Csakhogy ez várhatóan felgyorsul az EU-s beszerzésekből is, éppen erről szól az EU és az AstraZeneca csatája is, és lépnek be új gyártók hamarosan.

Közben érkezik majd az orosz oltóanyag februártól, áprilisig egymillió embernek elegendő. Ehhez jöhet az így már megkönnyített úton engedélyezett kínai vakcina is, szintén milliós tételben.

A vakcinák közül a kormány eddigi ígéretei szerint lehet majd választani. Van arra utaló jel is, hogy Orbánt nem is az érdekli, hogy hány ember lesz beoltva, hanem az, hogy legyen az országban annyi vakcina, amennyivel be lehetne oltani az emberek 60-70 százalékát. Onnantól már egyéni döntés, hogy mi történik, de a lazításokat meg lehet kezdeni.

Hogy a módosított engedélyeztetés mennyire növeli az oltási kedvet, az nagy kérdés. A könnyített engedélyeztetés mögött az a logika húzódik meg, hogy az esetleges kockázatok mértéke még mindig kisebb, mint a járvány puszítása.

„Föltettem azt a kérdést, hogy mit is vizsgálunk igazából. Azt vizsgáljuk-e, hogy esetleg nagyobb kárt okozunk egy ilyen vakcinával, mint a baj, amit el akarunk hárítani. Mert a magyar emberek, én magam is, mindenki ettől fél, hogy hátha kapunk egy olyan ismeretlen oltást, amiből nagyobb baj lesz, mint amit az a betegség okozott, amit egyébként a vakcinával el akartunk kerülni. Az operatív törzsön pedig egyértelműen az hangzott el, hogy nincs ilyen kockázat. Ami annál is inkább logikus, hiszen tízmilliószám oltják már a saját népüket a kínaiak és az oroszok is” - mondta Orbán január 15-én.



Ha a hatékonyságát és az egészségügyi kockázatokat a magyar hatóságok nem is vizsgálják majd a jövőben, annyi kontroll maradt magyar részről, hogy a beérkező vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevizsgálja, hogy az mit tartalmaz.