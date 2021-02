Gulyás Gergely bebizonyította, hogy miért lenne érdemes politikusok helyett mégis szakértőkre bízni azt, hogy beszéljenek a vakcinákról

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Magyarországon az lett a helyzet, hogy a szakértők helyett politikusok vették át a kommunikációt a vakcinákról, és ez egyáltalán nem segíti, hogy pontos információk jussanak el a közvéleményhez.

A kormányinfón Gulyás Gergely mutatott be ebből most egy pompás példát.

A téma az orosz Szputnyik vakcina volt, aminek a behozatalára az Európau Unióban elsőként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - külsős szakértői tanácsai ellenére - már engedélyt adott, de csak azután lehet élesben használni is az oltóanyagot, ha befejezik az előzetes engedélyezés pillanatában még hiányzó laboratóriumi vizsgálatokat is a Nemzeti Népegészségügyi Központban.

Gulyástól azt kérdezték, mikor várható, hogy az NNK is zöld utat adjon az orosz vakcinának, és elkezdjenek azzal is oltani itthon. A miniszter válasza szerint hamarosan, Orbán is azt mondta reggel, hogy a jövő héttől már valószínűleg oltanak a Szputnyikkal.

A baj azzal volt, amit Gulyás a válasza második részében mondott. Szerinte ugyanis „az általános szabályok szerint kell a Szputnyik vakcinával oltani, nem érdemes különbséget tenni. A vakcina szerkezetét tekintve is RNS-vakcináról beszélünk, ugyanolyan mint a Pfizer, és a hatékonysága is azt hiszem, az egyiknek 92, a másiknak 91 százalék. Tehát a két vakcina közt az orvostudomány jelenlegi állása szerint érdemi különbség nincsen”.

Ez egyszerűen nem igaz. A Pfizer-BioNTech a kisújszállási asszonyság kutatásain alapuló, vadonatúj technológiájú vakcina. A lényege, hogy hírvivő RNS-alapú, ahol az RNS utasítja a sejteket, hogy termeljenek tüskefehérjét, ami aztán kiváltja a T- és B-sejtes immunválaszt (ellenanyagtermelést).

Az orosz egy generációval régebbi, virálisvektor-alapú vakcina, vagyis az 5-ös és 26-os típusú adenovírus genetikailag módosított változatába csomagolja a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét kódoló mintát.

A hatékonyságuk a legújabb adatok szerint egyébként valóban hasonló. De azért érdemes különbséget tenni, és az orvosok meg is teszik ezt.

A Magyar Orvosi Kamara például levelet is írt az OGYÉI főigazgatójának a héten, amiben arra kérik a hatóság vezetőjét, hogy az intézet honlapján hozza nyilvánosságra a Szputnyik-V és kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel az alkalmazási előiratra.

„Ennek hiányában a Magyar Orvosi Kamara elnöksége nem tudja tiszta lelkiismerettel ajánlani a kollégáinak a készítmények alkalmazását, mert az alkalmazási előirat az alapfeltétele a készítmény betegbiztonságot garantáló alkalmazásának, és ez alapozza meg az orvos jogi és etikai biztonságát” - írták a levélben.

Az OGYÉI főigazgatója a válaszlevelében azt írta, hogy az OGYÉI a jelenlegi járványhelyzetben fokozott terhelésnek van kitéve, de „a dokumentumokat természetesen ilyen körülmények között is haladéktalanul nyilvánosságra hozzuk, még mielőtt a tömeges oltások a fenti két vakcinával elkezdődnének, tehát jóval mielőtt az orvos kollégának arra szüksége lenne”.

Gulyás Gergely figyelmébe: a kínai vakcina sem a Pfizerhez, sem a Szputnyikhoz nem hasonló az orvostudomány jelenlegi állása szerint. Az hagyományos, évtizedek óta használt technológia, az influenzaoltásnál is alkalmazzák, inaktivált SARS-CoV-2 vírust tartalmaz, amit aztán a T-sejtek veszélyesként ismernek fel, majd elkezdődik az antitestek képződése. A Qubit nagy vakcinahatározója itt böngészhető érdeklődő politikusok számára is.