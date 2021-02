Koronavírus: egyre látványosabban növekszik a fertőzöttség és a halálozás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tartós csökkenés után ismét emelkedő tendenciát mutat a koronavírussal összefüggő napi halálozás. Szerdán 98 halottat jelentett az operatív törzs, ami - bár továbbra is száz alatt van, ahogy január 19-e óta minden nap - erősíti az utóbbi napok növekvő tendenciáját. Az elmúlt héten naponta átlagosan 87 áldozatról számoltak be. A hétnapos mozgóátlag egyre rosszabb képet mutat:

Hasonló a helyzet a napi új fertőzöttek számával is (most 1279, egy hete 1048), azzal a különbséggel, hogy ebben eddig sem volt töretlen a csökkenés, január elején is volt egy megugrás. A mozgóátlagot jelző piros vonal enyhe emelkedést mutat.

Ezúttal közel 17 ezer tesztet jelentettek, ezek 7,6 százaléka pozitív. A kórházban levő fertőzöttek száma napok óta 3600-3800 között mozog. 296-an vannak lélegeztetőgépen, egy hete 269-en voltak.

Jelenleg nyolc megye van, ahol az elmúlt hét napban nem romlottak a fertőzöttségi mutatók a megelőző egy héthez képest. Szolnok és Zala megyében kifejezetten jelentős a javulás. A legtöbb helyen azonban romlanak az adatok, Szabolcsban kiugróan, 82 százalékkal.

Szerdán a szokottnál jóval kevesebb, 1231 embert oltottak be. Csütörtöktől várhatóan nagyobb mértékű lesz a növekedés, hiszen megérkezett egy új, 45500 embernek elegendő Pfizer-szállítmány, és folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása.