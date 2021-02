A világ legrégebbi sörfőzdéjének romjait találhatták meg Egyiptomban

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Egyiptomi és amerikai régészek tárták fel azt a helyszínt, ami a feltételezések szerint akár a világ legrégebbi ismert sörfőzdéje is lehet. Az AP hírügynökség idézte a régészetért felelős hivatal főtitkárát, Mostafa Wazirit, aki elmondta, hogy a főzde romjai egy ismert régészeti lelőhelyen, a Nílus nyugati partján fekvő Abüdoszban találták meg.

A régészek feltételezése szerint a főzde Narmer fáraó korából, azaz időszámításunk előtti 33-30. századból származhat. Narmer volt az, aki a régészek feltételezése szerint egyesítette Felső- és Alsó-Egyiptomot. A lelőhelyen nyolc nagy méretű, 20 méter hosszú és 2,5 méter széles tárolóegységet találtak, és mindegyikben két sorban elhelyezve nagyjából 40 agyagtálat találtak, ami a régészek feltételezése szerint a gabonák és a víz keverékének felmelegítésére szolgált a sör főzése közben.

A feltárást a New York Egyetem kutatója, Matthew Adams és a Princeton régésze, Deborah Vischak vezette. Adams szerint a főzde azért épülhetett, hogy itt állítsák elő a különféle szertartásokhoz a szükséges sörmennyiséget. Arra ugyanis már korábban utaltak régészeti jelek, hogy az ősi Egyiptom rítusai során használtak sört is. Brit régészek már a 20. század elején beszéltek arról, hogy a környéken lehetett egy sörfőzde, de a helyszínét eddig nem sikerült megtalálni.

Abüdosz fontos helyszín volt az ókori Egyiptomban, minden dinasztia idején jelentős szerepet töltött be a település, és az elmúlt években az egyiptomi hatóságok több jelentős felfedezést is bejelentettek, abban bízva, hogy ezzel majd sikerül több turistát csábítaniuk erre a helyszínre is.