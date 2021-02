Egyre több politikus használ homofób kifejezéseket Európában

Több 444 videó?

Nőtt a homofób, gyűlöletkeltő módon megnyilvánulók száma az európai politikusok körében, jelentette az ILGA-Europe, vagyis a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Szövetség európai regionális szervezete. Tavaly 17 ország politikai szereplői intéztek gyűlöletbeszédet az LGBTQ közösség tagjai, különösen a transzneműek ellen.

Pride-menet 2019-ben. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az ILGA-Europe jelentése kiemelte az aggasztó lengyelországi fejleményeket az LMBTQ-mentes övezetek tervével és a magyarországi, transzfób alkotmánymódosítást is. Előrejelzéseik szerint idén Romániában és Bulgáriában is romolhat a helyzet, illetve török vezetők verbális támadásai miatt is tiltakoznak.



A szervezet ügyvezető igazgatója, Evelyne Paradis hangsúlyozta, hogy a járványhelyzetben az LMBTQ-közösség tagjai „ideális bűnbakot jelentenek" a gyűlölködőknek, és hogy az elmúlt évben még nyilvánvalóbbá vált, hogy a közösség nagy százaléka társadalmi és gazdasági szempontból is mennyire sérülékeny. (Thomson Reuters Foundation)