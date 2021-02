Öt év börtönre ítélték vesztegetésért az atomenergia hivatal egyik vezető munkatársát

Több 444 videó?

A Debreceni Törvényszék első fokon 5 év börtönbüntetésre ítélte az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) egyik vezető munkatársát, aki a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal állományában is volt.

Az illető három megyében vezette a radioaktív anyagokkal működő gépek nyilvántartását és rendszeres ellenőrzését. Elsősorban orvosi röntgengépekről van szó.

Az elítélt kormány-tisztviselő úgy intézte az ellenőrzéseket, hogy lehetőleg mindig ugyanaz a három szakértő vegyen részt a gépek vizsgálatában, holott az OAH honlapjáról elvben sokkal több ember közül választhattak volna a gépeket üzemeltetők, akiknek a vizsgálatokért fizetniük kellett. A három szakértőtől pedig kenőpénzt kért, hogy ennyire kivételezett helyzetbe hozta őket.

Az elítélt kormánytisztviselő volt, hogy csak méltatta az általa favorizált szakértőket, és így szerzett munkát nekik, de előfordult, hogy fenyegetőzött is, amikor egyes orvosok vagy fogorvosok más szakértő bevonását kezdeményezték. Ilyenkor elmondta, hogy a vizsgálat akár el is húzódhat, vagy engedélyezései problémák is felmerülhetnek, a végső döntés az ő kezében van, és ezek hatására a megrendelők általában engedtek a nyomásnak.

A bíróság az ítéletében megállapította, hogy a vizsgálatokat nem csalták el, azokat rendesen végigvitték, csak éppen le volt osztva, hogy ki kaphat szakértői megbízást a környéken.

A kenőpénzt fizető szakértők közül ketten felfüggesztett börtönbüntetést kaptak. Az ítélet ellen ők is, és az elsőrendű vádlott is fellebbezett. (debreceni törvényszék)