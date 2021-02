Szinte mindegyik dudálós tüntető pénzbírságát eltörölte a bíróság

Több 444 videó?

Szeretném

Több szászezres bírságokat osztott ki a rendőrség tavaly tavasszal azokra a tüntetőkre, akik a kijárási korlátozások alatt dudálós demonstrációt tartottak a Clark Ádám téren a kórházi ágyak kiürítése miatt. A folyamatos bírságolások miatt a tüntetéssorozat abbamaradt. Több tüntető fellebbezett a rendőrségi határozat ellen, ezeknek a bírósági ügyeknek a döntései születnek meg most sorra.

A fellebbező tüntetőknek a TASZ és a Helsinki Bizottság nyújtott jogi segítséget, készítettek egy mintabeadványt, és volt, akit a bíróságon is ők képviseltek.

A TASZ két tüntető képviseletét vállalta, egyikük esetében a pénzbírságot figyelmeztetésre módosították, a másikuknál még nem született döntés. Hegyi Szabolcs, a TASZ szakértője szerint mintabeadványt használó emberek visszajelzéséből úgy tűnik, az általános tendencia az, hogy a bíróság figyelmeztetésre változtatja a rendőrség által kiszabott pénzbírságot.

Az RTL Híradó szerdán készített riportjában Herczeg Zoltán divattervező nyilatkozik, aki 270 ezer forintos büntetést kapott, de a bíróság döntése alapján csak 10 ezer forintot kell végül befizetnie a közlekedési szabályok megsértése, tehát az indoklatlan dudálás miatt.

Herczeg Zoltán esetén kívül Hegyi nem is tud másról, akinél bármekkora összeggel is fenntartotta volna a bíróság a pénzbírságot. Szerinte a bíróságok alapvetően jelentősen enyhítették a büntetéseket. Azokban az esetekben, amikor a tüntető felvállalta, hogy dudált, megállapították ugyan a szabálysértési felelősséget, a szankciót viszont pénzbírság helyett figyelmeztetésre módosította a bíróság. Olyan eset is előfordult azonban, amikor a bíróság bizonyítottság hiányában megszüntette az eljárást, mert a helyszínen készített felvételekről nem derült ki egyértelműen, hogy az adott ember dudált-e.

Novemberben mi is készítettünk egy videót a megbírságolt tüntetőkkel. Ebben a jogvédők úgy érveltek, hogy a tiltakozók a vírus szempontjából felelősségteljesen döntöttek, mikor az autós demonstrációt választották.