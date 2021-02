Közös iszlám-zsidó-keresztény imahely épülhet Berlinben

Több 444 videó?

A három nagy monoteista világvallás közös temploma épülhet fel az egykori Kelet-Berlinben egy, még a kommunista diktatúra idején lerombolt templom helyén, írja a Guardian, mely azt állítja, hogy az új épületet máris "templomecsetógaként" említik, ami angolul úgy hangzik, "churmosquagoge", a német eredetijét pedig nem árulták el.

A tervezett közös templom-zsinagóga-mecset homlokzatának mintája a berlini Petriplatzon, háttérben a tévétoronnyal. Fotó: JORDAN RAZA/dpa Picture-Alliance

Az "Egy Ház" névre keresztelt imahely alapkövét a tervek szerint május 27-én rakhatják le, a vallások közti párbeszéd szimbólumának szánt épület négy év múlva készülhet el. Az épületet, ami 47 millió euróból (16,85 milliárd forintból) épülhet fel, a Kuehn Malvezzi iroda tervezte. Mindhárom vallásnak külön szentélye lesz benne, ezeket egy közösségi tér köti majd össze, ahova más vallások képviselőit és ateistákat is szeretettel várnak majd különböző rendezvényeken.

"Az ötlet elég egyszerű. Olyan imaházat és tanközpontot szerettünk volna, ahol ez a három vallás egymás mellett létezhet, megtartva saját identitását" - mondta a projekt egyik ötletgazdája, Roland Stolte keresztény teológus.

Az "Egy Ház" a Petriplatzon, a város egykori keleti részében épül majd fel, ahol a kommunista hatóságok 1964-ben elbontották a háborúban megsérült Szent Péter templom romjait. A lerombolt templom alapjait egy évtizede tárták fel. Akkor még azt is fontolgatták, hogy szimpla emlékhely legyen, vagy csak egy új templom, de Stolte szerint inkább egy olyan szent helyet akartak, ami jobban tükrözi napjaink multikulturális Berlinjét. Stolte azt is jelezte, hogy nem monoteista klubnak szánják az épületet, mindenki mást is szívesen várnak.

A projektet a szövetségi és a berlini tartományi kormány 30 millió euróval támogatja, további kilenc millió érkezett magánadományokból, a maradék nyolcmilliót egy decemberben indult közösségi finanszírozási kampányból fedeznék. A projektet Stolte szerint a vallási közösségek és a berlini közvélemény is támogatja. (Via The Guardian)