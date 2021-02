Még kilencven napig rendkívüli jogrend

Több 444 videó?

133 igen, 55 nem és egy tartózkodással a Fidesz-KDNP az ellenzék nélkül is megszavazta a rendkívüli jogrend alatt hozott rendeletek 90 napos hosszabbítását.

Tavasszal az ellenzéki képviselők azért nem támogatták a rendkívüli jogrend bevezetését, mert az határidő nélkül, gyakorlatilag korlátlan időre adta meg a felhatalmazást a kormánynak arra, hogy rendeletekkel irányítsa az országot. Akkor az ellenzéki politikusok többször jelezték, hogy ha bekerülne a törvénybe egy határidős kitétel, akkor támogatnák a dolgot, Orbán Viktor erre nem volt hajlandó. Nagy taktikai játék volt:

Majd a kormány novemberben a felhatalmazási törvény új verzióját nyújtotta be, amely lehetővé tette, hogy a rendkívüli jogrend idején hozott rendeletek 15 nap helyett 90 napig legyenek hatályosak. Mivel ebben már szerepelt időkorlát az ellenzék megszavazta a javaslatot. Ez a határidő letelt, és most Varga Judit igazságügy miniszter újabb hosszabbítást kért az országgyűléstől. Az új törvényben a kormány értékelte saját munkáját is:

„az Országgyűlés politikailag elismeri a Kormány eddigi, a járvány megakadályozására tett lépéseit.”

Erre közleményben reagált Jakab Péter, a Jobbik elnöke: „A lábadat ne csókoljam meg, te kis mini Putyin?"

Tehát az ellenzéki pártok nem támogatták a javaslatot. Az MSZP elnöke, Tóth Bertalan a törvény február 16-ai vitájában kritizálta a kormány vészhelyzet alatt hozott intézkedéseit, amivel szerinte ez idő alatt “alkotmányba foglalták a lopást, tönkretették az egyetemi autonómiát és elhallgattatták a Klubrádiót”.

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője hiányolta, hogy semmilyen önkritikát nem gyakorolt a kormány, egyetlen hibát sem találtak a saját munkájában, és nem ismerték el, hogy nagyon súlyos hibákat követtek a járványkezelés közben.

A DK-s Arató Gergely a vitában arról beszélt, hogy káros, hibás, hatástalan intézkedésekhez kérnek utólag hozzájárulást. Azért szavaznak nemmel a vészhelyzeti törvényre, mert a kormány a rendkívüli jogrendet arra használja, hogy a vakcinaengedélyezést surranópályán folytassa le, az egészségügyi dolgozók státuszát módosítsa, ingyenes parkolást vezessen be, büntessék az önkormányzatokat, növeljék az államadósságot, közben Mészáros Lőrinc szállodáira, vadászkiállításra költik a pénzt.

Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója már korábban reagált az ellenzéki pártok elutasítására:

„Aggasztó belegondolni, mi lenne, ha a baloldalon múlna a veszélyhelyzet meghosszabbítása...Ők Magyarország kudarcában érdekeltek, mi viszont Magyarország sikerében és biztos vagyok benne, hogy összefogással ezt a vírust le fogjuk győzni és a gazdaságot is újra fogjuk indítani”