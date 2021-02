Nem ebrudalták ki Iránból a nemzetközi atomellenőröket

Több 444 videó?

Haszan Rúháni iráni elnök Ali Akbar Szalehi társaságában az iráni atomipar csodáit csodálja a Nukleáris Technológia Napján 2019. április 9-én. Fotó: HO/AFP

Felemás eredménnyel, de eredménnyel zárult Irán és az ENSZ atomellenőreinek egyeztetése: bár korlátozott jogosítványokkal, de az ENSZ ellenőrei a következő három hónapban még biztosan hozzáférhetnek az iráni atomlétesítményekhez. Irán arra hivatkozva korlátozza részben az ellenőrök tevékenységét, hogy egyelőre az új amerikai kormány se oldotta fel azokat az új amerikai szankciókat, amelyeket Donald Trump vezetett be a 2015-ös atomalku egyoldalú felmondása után. Az atomalkut még Barack Obama elnök kötötte Iránnal. Az, még ha azt nem is garantálta, hogy Iránnak sose legyen atomfegyvere, annyit elért, hogy nagyon kitolta az ún. kitörési időt, vagyis azt a pontot, amikortól már meg se lehetne akadályozni Iránt az atomfegyvergyártásban. Donald Trump azonban, mivel élete fő feladatának Obama örökségének lerombolását tekintette, valós indok nélkül felrúgta a megállapodást, amire válaszul Irán gyorsított urándúsító programján.

Így most azt is eredményként kell értékelnünk, hogy egyáltalán megengedi a következő három hónapban az ENSZ ellenőreinek az iráni atomlétesítmények látogatását, még ha a rajtaütésszerű vizsgálatokhoz nem is járult hozzá, és az eredeti megállapodásban foglaltakhoz képest szűkebb körű hozzáférést biztosít. Irán azt is közölte, hogy amíg az Egyesült Államok nem teljesíti a 2015-ös alku feltételeit - melyeket a többi aláíró, így az EU is érvényesnek tekint -, addig nem is vonja vissza saját, az alkuval ellentétes intézkedéseit. (Via BBC)