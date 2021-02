Antony Blinken arra kéri Izraelt, a palesztinokat is oltsák be

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon tárgyalt Izraellel, és arra kérte őket, hogy a Ciszjordániában és a Gázai övezet területén élő palesztinok számára is juttassák el a vakcinákat - értesült az Axios.

Izrael, miután a nemzetközi sajtó bírálta oltási gyakorlatát, az elmúlt hetekben nagyobb figyelmet fordított a palesztinok beoltására. Riyad el-Maliki palesztin külügyminiszter Zoomon keresztül intézett beszédet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához, azt mondta, Izrael nem ad vakcinát a palesztinoknak, és még azt sem engedi, hogy külföldi szállítmányok érkezzenek Ciszjordániába vagy a Gázai övezetbe. Izrael szerint a kritikák nem igazak és politikai szándék áll mögöttük.

A Biden adminisztráció úgy gondolja, a vakcina jó alkalom lenne arra, hogy enyhüljön a viszony Izrael és a palesztinok között. Gabi Ashkenazi izraeli külügyminiszter telefonon egyeztetett elsősorban Iránról Blinkennel, de utóbbi volt az, aki felhozta a palesztinok beoltásának kérdését. Az Axios forrásai szerint Ashkenazi hangsúlyozta, Izrael oltotta be eddig a legtöbb palesztint a világon, utalva a 300 ezer palesztinra Kelet-Jeruzsálemben, akik izraeli egészségügyi ellátást kapnak. Azt is mondta, Izrael adott néhány száz dózist a palesztinoknak saját készleteiből is, és engedte, hogy Szputynik-szállítmány érkezzen Oroszországból Ciszjordániába és a Gázai övezetbe. Az is tervben van, hogy beoltanak 75 ezer Izraelben dolgozó palesztint.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Ned Price nem kívánta kommentálni a portál értesüléseit. Egy pénteki sajtótájékoztatón Price azt mondta, az Egyesült Államok hiszi, hogy „fontos a palesztinok számára, hogy nagyobb mennyiségben jussanak hozzá a covid elleni vakcinához a következő hetekben”.