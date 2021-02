Gwyneth Paltrow-ra egy hivatalos szerv pirított rá, hogy fejezze be a hülyeségek terjesztését a koronavírussal kapcsolatban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nagy-Britannia Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatójának (NHS) igazgatója szólt rá Gwyneth Paltrow-ra, hogy igazán befejezhetné a hamis információk terjesztését a koronavírussal kapcsolatban, miután a színésznőből wellness-influenszerré avanzsált Paltrow elkezdte terjeszteni, hogy a koronavírus maradványtünetei gyógyíthatóak egy kis „intuitív böjtöléssel” és a rendszeres infraszaunázással.

„Az elmúlt napokban én is hallottam, hogy Gwyneth Paltrow sajnos a koronavírus hosszútávú tüneteitől szenved. Jobbulást kívánunk neki, de az általa ajánlott megoldások nincsenek az NHS által ajánlottak között – mondta professzor Stephen Powis, az NHS igazgatója, aki hozzátette, hogy a Covid maradványtüneteit érdemes komolyan venni és azzal kapcsolatban „komoly tudományt alkalmazni”, mert „a vírusohoz hasonlóan a félretájékoztatások is átjutnak a határokon és ugyanúgy mutálódnak”.

Paltrow a napokban közölte blogján, hogy 2020-ban, még a járvány elején átesett a koronavíruson, azóta pedig nagyon fáradékony és „ködös az agya”, ami az angolban egy létező kifejezés, magyarul pedig a lelassult agyműködést jelenti, vagyis azt, hogy tompának, lassúnak érzi magát.

Konzultált egy igazi orvossal is, aki csak annyit mondott neki, hogy a maradványtünetek hosszú idő után tűnnek csak el, úgyhogy Paltrow inkább elkezdett egy keto-diétát, azon belül is kizárólag növényeket evett, délelőtt 11-ig pedig egyáltalán nem evett semmit, utána is leginkább csak cukormentes kombuchát és kimchit.

Azt állította, diétája hatásosságára bizonyítékokat is talált, de ennél bővebben nem részletezte a dolgot: „Nagy kutatásokat végeztem és elég jó dolgokat találtam, amik alátámasztják azt, amit csinálok.”

(Guardian)