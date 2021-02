Müller Cecília: Magyarországon is kimutatták a koronavírus dél-afrikai mutációját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Sajnos a tegnapi napon egy dél-afrikai vírus-mutánst sikerült kimutatnunk. A Neumann Diagnosztikai laboratórium mutatta ki ezt a vírust és elküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központba megerősítő vizsgálatra” – mondta az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Müller Cecília.



„Tudjuk jól, hogy a brazil és dél-afrikai mutánsok nehezebben kezelhetők, hiszen ellenállóbbak, az antitestjeink nehezebben tudnak megküzdeni vele. Előfordulhat, hogy korábban megbetegedett személy ezzel a vírusvariánssal újra tud fertőződni” – tette hozzá az országos tisztifőorvos, aki elmondta, hogy a variáns pontos feltárása még folyamatban van, a járványügyi vizsgálat jelenleg is zajlik.

Ehhez hozzátette, hogy a fertőződött személy korábban egy olyan munkatársával találkozott, aki Zambiában járt. Müller ezzel kapcsolatban azt mondta, óvatosságra intene mindenkit, „hisz a szabályok is tiltják, hogy most különösebb ok nélkül utazásokat tervezzünk”.

A brit mutánssal kapcsolatban azt mondta, február 25-ig 418 főnél mutatták ki, emellett pedig 34 főnél mutattak ki olyan varisánsokat, amik „járványügyi szempontból nem eltérő viselkedésűek az ismert koronavírushoz képest”. Hozzátette, hogy a cseh mutánst is kimutatták már 9 főnél.

Müller az új variánsokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte „érdemes visszamelékezni a tavaszi, klasszikus szabályokra”.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy csütörtökön 74 400 adag AstraZeneca és 40 800 adag Moderna-vakcina érkezett az országba, Müller szerint „kínai vakcinából márciusban újabb 500ezer adagot várunk”.

Hozzátette, hogy aki regisztrált, az húsvétig megkaphatja az oltást.