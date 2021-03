Ismét belelőttek a tüntető tömegbe Mianmarban

Több 444 videó?

Újabb lövöldözés miatt több ember megsérült a mianmari keddi tüntetésen, 6 újságírót pedig őrizetbe vettek.

Kedden is folytatódtak a katonai puccs elleni tüntetések Mianmar több városában. Yangonban a tüntetők barikádot építettek az utca közepére, a hatóságok pedig kábító gránátot és gumilövedéket vetettek be ellenük.

Barikád Yangonban. Fotó: STR/AFP

Kale városában sokkal erőszakosabbá vált a tüntetés, ugyanis a hatóságok tüzet nyitottak a tömegre, 20-an megsérült, akik közül három embernek kritikus az állapota. Legutóbb vasárnap lőttek a tömegbe, akkor körülbelül 18 ember vesztette életét.

Tüntetés Kale-ban. Fotó: STR/AFP

Letartóztattak hat újságírót is, köztük az Associated Press munkatársát is amiért megsértették a közrendről szóló törvényt, ami büntet minden embert, aki félelmet kelt a nyilvánosság körében, tudatosan terjeszt álhíreket, vagy aki a kormányzat ellen uszítja az embereket. Az újságírók akár 3 évet is kaphatnak.

A mianmari tüntetők a megfélemlítés ellenére nem adják fel, sőt egyre jobban szervezetté válnak a hongkongi tüntetőknek köszönhetően, akik egy kézikönyvet is lefordítottak nekik az ellenállásról. (AP, Guardian)