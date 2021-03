Lakhelyétől 160 kilométerre van az oltópont, ahová oltani hívták olvasónkat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Olvasónk, Éva megkapta a Vakcinainfo üzenetét, hogy a hétvégén beoltják. Az üzenetben az állt, hogy a Komárom-Esztergom megyei Kisbéren, a Batthyány Kázmér Szakkórházban kialakított oltóponton kell jelentkeznie.

Az egyetlen probléma, hogy Éva a Pest megyei Sülysápon él, ami Kisbértől autóval több mint 160 kilométer, tömegközlekedéssel pedig három és fél óra.

„Tényleg így gondolták? Hogy random küldik a 76000 embert keresztül kasul az országon, és el is tudnak menni? Én sajnos ezt az oltást nem tudom beadatni” - írta Éva, kiemelve, hogy autóval már csak az útiköltség is 20 ezer forint körül lenne. Éva ráadásul krónikus beteg, éppen ezért kapna oltást a hétvégén.

Egy másik, Debrecenben élő olvasónk is jelezte, hogy értesítést kapott. Azt ugyanakkor nem érti, hogy miért kell a 100 kilométerre lévő Kisvárdára utaznia, ami tömegközlekedéssel 2-3 óra oda és ennyi vissza is, amikor Debrecenben is van több oltópont. Ráadásul este fél hétre hívták, haza sem tud jönni már tömegközlekedéssel.

Van olyan, akit Solymárról Nagykőrösre (oda-vissza 214 km) hívtak be, van, akit ugyaninnen Kisbérre (oda-vissza 226 km), reggel nyolcra.

A terv egyébként az, hogy hétvégén az országos számos oltópontján 74 ezer embert oltanak be AstraZenecával. Ezzel egyelőre a 60 év alatti krónikus beteget oltják. Annak érdekében, hogy a háziorvosokat tehermentesítsék, azt találták ki, hogy sms-ben értesítik a regisztrált érintetteket, hogy hova kell menniük. Ez nem minden esetben gördülékeny, van olyan olvasónk, Andrea, aki arról írt, hogy ő annak ellenére kapott csütörtökön értesítést a hétvégi oltásáról, hogy már február 25-én beoltották. Több ilyen esetről is hallottunk.

Kérdeztük az operatív törzset arról, hogy Éva esete mennyire tömeges, és hogy mi alapján dől el, hogy egy-egy embert melyik oltópontra hívnak. Amint válaszolnak, megírjuk.

Mindenesetre Müller Cecília a héten azt kérte azoktól, akik sms-t kapnak, hogy ne jelezzenek vissza a számra, ahonnan az üzenet jött. Pedig sok esetben a jelek szerint fontos lenne, hogy tudják jelezni, már megkapták az oltást, hívjanak be mást.

Ha önnel is hasonló furcsaság történt, írja meg a megirom@444.hu-ra!