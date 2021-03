Szijjártó: A kormányülésen nem volt szó arról, hogy a mostani szigorítás FFP2-es maszkokat tenne kötelezővé

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A külgazdasági és külügyminiszter hosszú interjút adott a HVG-nek, ahol rákérdeztek, hogy: „FFP2-es maszkja honnan lesz az embereknek, hiszen számos üzletből már most eltűnt?” (Szlovákiában például a tömegközlekedésen már kötelezővé teszik az FFP2-es maszkot.)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszterrel folytatott megbeszélés közben Kairóban február 23-án. Fotó: Mohamed Hoszam/MTI/MTVA

Szijjártó Péter a lapnak azt mondta, hogy ilyen előírást most nem hoztak, előrejelzése sem történt annak a kormányülésen, Pintér Sándor nem is utalt ilyesmire, hogy a mostani szigorításban lesz ilyen. Szijjártó szerint nem hoznak, és eddig sem hoztak olyan döntést, amit evidens, hogy nem lehet betartani és betartatni. Majd akkor lehet kötelező az FFP2-es maszk, ha elég is lesz.