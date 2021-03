Kásler Miklós: A helyzet kritikussá vált

Több 444 videó?

Hosszabb interjút közölt szombat reggel a Magyar Nemzet kormánylap Kásler Miklóssal, az Emmi miniszterével. Az interjúban nem meglepő módon egyetlen kritikusabb vagy rázósabb kérdés sem fért bele, a kormány oltási programjának pénteki, totális csődjéről sem esik szó, és Kásler sokkal többet beszélhetett arról, hogy később majd mennyivel jobb lesz a magyar egészségügy, mint hogy mi most a helyzet.

A miniszter elmondta, hogy a második hullám már lecsengő fázisba került a novemberi szigorító intézkedések hatására, látni lehetett a végét, de aztán megjelent az angliai és a dél-afrikai mutáció.

„A helyzet kritikussá vált: rendkívül gyorsan emelkednek a számok, nagyobb mértékben, mint a járvány első vagy második hulláma idején, a fertőzöttek korcsoportmegoszlása eltolódott a fiatalabbak felé, illetve súlyosabbá vált a betegség lefolyása. Az oltások száma emelkedik, ám ahhoz még időre van szükség, hogy a védőoltások meg tudják akadályozni a koronavírus terjedését. Ezért most az emberek közti kontaktusok számának csökkentése volt indokolt” – mondja a miniszter, aki arra nem tért ki, hogy miért csak ennyire későn döntött a kormány a szigorításokról, amikor már régóta lehetett látni, hogy baj van.



Az aktuális járványhelyzetről ez az egy kérdés fért bele az interjúba, a következő kérdés már a döcögő EU-s vakcinabeszerzést kárhozhatta (igazából nem is volt kérdés, így hangzott: „Hiába az EU-s közös beszerzésekből eddig lekötött több mint 24 millió adag vakcina, ha a segítség nem az ígért ütemben és mennyiségben érkezik hazánkba”), mire válaszul a miniszter elmondta, hogy sajnos az európai közös beszerzések időben is és mennyiségben is jelentős csúszásokat és kiszámíthatatlanságot okoznak, a magyar kormány ezért fordult a kínai és az orosz vakcinához. Az, hogy az orosz Szputnyikból is sokkal kevesebb jött elsőre, mint amiről korábban szó volt, már nem fért bele a beszélgetés kereteibe.

Mindenesetre a rendelkezésre álló öt vakcinával Kásler szerint Magyarország várhatóan az európai országok között az átoltottság tekintetében minden héten nagyobb és nagyobb előnyt szerez majd.



Az interjú következő részében Kásler elmondta, hogy mennyi plusz pénzt kapnak a háziorvosok, amiért hétvégente is oltanak, majd hosszabban beszél a miniszter az egészségügyben elindított struktúraváltásról, például a praxisközösségekről vagy kiderül például, hogy „törekszünk az ügyeleti ellátás szakmai színvonalának emelésére, ezért az abban dolgozó szakemberek képzésére is nagy hangsúlyt fektetünk”.

Az interjú jelentős része így arról szól, hogy mennyire komoly változásokat tervez a kormány, kiderül például, hogy

„a következő feladat, az esetleges további járványok ellátására alkalmas, arra felfejlesztett járványügyi struktúra kialakítása.”

Azaz a kormány jelentősen átalakítaná a járvány elleni védekezést, természetesen további központosítás révén: mint Kásler elmondta, a cél egy egységes, országos tiszti orvosi intézményrendszer létrehozása, a megyei és járási járványügyi hatóságok, azaz a megyei és járási tiszti főorvosi struktúra, kormányhivatalok egységes rendszerben történő működtetése.