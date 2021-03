Pokoli nehéz 2-3 hét jön a járványban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nagyon későn lépett a kormány, hogy megfékezze a harmadik hullámot. Ezt mutatják a járványügyi adatok is, ha heti összesítést készítünk a napi adatokból.

Olyan meredeken nő az új fertőzöttek száma, hogy már most közelíti a második hullám csúcsát. Soha nem volt olyan sok koronavírusos beteg lélegeztetőn, mint most (két hét alatt lényegében megduplázódott a számuk). Óriásit ugrott a kórházban lévők száma is. És majdnem 900-an hunytak el egyetlen hét alatt, 33 százalékkal többen, mint egy héttel korábban.

A legördülő menüben lehet változtatni a grafikonok között.

Hetek óta pontosan lehetett látni, hogy milyen erőteljesen nő az új fertőzöttek, ezzel szinte egyidőben a kórházban lévők és a lélegeztetett covidosok száma. Orbán Viktor mégis kivárt a vírus újabb támadásával szemben láthatóan hatástalan intézkedések szigorításával, sőt a nyitást tervezte, amiről még nemzeti konzultációt is indított. Így aztán a kormány elszalasztotta azt a lehetőséget, amikor a harmadik hullámnak kezdeti felfutásában még érdemben megakadályozhatta volna a járvány ismételt berobbanását.

Müller Cecília február 18-án ugyan már bejelentette a harmadik hullámot, Orbán pedig nem csak tudta, de február 25-én videóüzenetben közölte is, hogy soha nem látott terhelés éri majd az egészségügyet. Az új korlátozások mégis csak hétfőtől lépnek életbe.

Messze nem látszik a harmadik hullám teteje, közben pedig olyan meredeken nő a lélegeztetőn lévők száma, hogy szinte függőleges a növekedést jelző vonal.

Ebben pedig nem a raktáron lévő majdnem 16 ezer lélegeztetőgép jelenti a felső határt, hanem azokat kezelő személyzet száma. A szakorvosok és szakápolók száma pedig igencsak korlátozott. Merkely Béla például decemberben azt mondta, hogy

a magyar egészségügy teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg,

ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. A túlterhelt egészségügyben romlanak az intenzív osztályra vagy lélegeztetőgépre kerültek túlélési esélyei is.

Ősszel a lélegeztetőgépre kerülők 40-45 százaléka hunyt el. Nem tudjuk, most milyen a mortalitás, hányan kerülnek le állapotuk javulása és hányan halálozás miatt a lélegeztetőgépről, a ma jelentett 778-as szám mindenesetre tragikus halálozási adatokat vetít előre a következő hetekre.

Bár a kormányzat eleinte csak két hétről beszélt, jobb felkészülni arra, hogy a mostani számok alapján nem tűnik reálisnak egy lazítás március közepén. Már Orbán Viktor is húsvéti nyitásról beszél inkább. (Addigra 2,5 millió embert akarnak beoltani legalább az első körben, de még ez is messze van a szükséges nyájimmunitástól.) A miniszterelnök - február 25-éhez hasonlóan, pedig azóta eltelt másfél hét - ma is azt mondta, hogy a következő két hét nehéz lesz.

Radikálisan csak akkor csökkenne a járvány terjedése, ha szigorú, teljes kijárási tilalmat rendelt volna el a kormány. Nehéz helyzetekben erre volt jó pár példa Európában. Bízzunk abban, hogy a hétfőn induló, a teljes szigortól azért messze lévő szigorítások is mérséklik a fertőzés növekedési ütemét. A tavaly novemberi 11-i lezárások után több mint két héttel értük el a maximum napi esetszámot (novemberben 29-én 6819-cel), ami után lassan kezdett el apadni a regisztrált fertőzöttek száma. Ha ez most is így történik, akkor a napi esetszám-csúcs március 26-án lehet. Az őszi lezárások utáni arányokkal számolva körülbelül napi 12 ezer (!) eset lehet két hét múlva.

A halálozásoknál jobban elhúzódott a második hullám csúcsa a lezárásokhoz képest. A szigorítások kezdete után három és fél héttel később, december 5-én 193-an hunytak el egyetlen nap alatt. (A szigorítások kezdetén, november 11-én 101 áldozat volt.) A halálozás a csúcs után lassan kezdett el apadni. A novemberi zárások és a halálozások második hullámának csúcsa közötti 91 százalékos növekedési arány - és a lélegeztetőn lévők rekordszáma - tragikus heteket vetít előre.

A mostani héten már így is átlagosan 128 áldozata volt a járványnak naponta.

Ha netán 90 százalékos lenne az emelkedés ismét, akkor 200 felett lenne a napi áldozatok száma március végére.

A beoltottak száma ütemesen emelkedik, élmezőnyben vagyunk Európában, de a következő 2-3 hetet jelentősen nem befolyásolja majd. A lecsengetésben már fontos szerepe lehet az oltásoknak. Most május 22-re látszik, hogy a mai ütemmel elérjük az 50 százalékos átoltottságot. Innentől viszont új lendület kell, hogy az ezen felüliekben is meglegyen a szándék, hogy beoltassák magukat.

Minden eddiginél fontosabb lenne időben felismerni, ha valaki megfertőződött. Annak érdekében is, hogy azt ne adja tovább, a vírus mostani mutációi ugyanis jóval fertőzőbbek az előzőnél. De azért is szó szerint életbevágó a fertőzés miharabbi felismerése, hogy amennyire ez egyáltalán megelőzhető, ne súlyos állapotban kerüljenek kórházba betegek. Ehhez tesztelni kellene a lehető leggyorsabban mindenkit, akinél felmerül a betegség gyanúja. Nem tudni, mennyire sikerült időközben bővíteni a PCR-kapacitást, óriási növekedés az elvégzett vizsgálatok számán nem látszik. (Miközben 20 százalék körül van az összes vizsgálaton belül a pozitívak aránya, ami nagyon magas szám, és azt jelzi, hogy sokkal, de sokkal többen fertőzöttek a hivatalosan regisztráltaknál.)

Lehetne használni sokkal több gyorstesztet is, ahogy azt számos ország lehetővé teszi ingyen a polgárainak. Ha ez pozitív eredményt mutat, az jó eséllyel nem téved. Abban viszont kevésbé megbízható, hogy akinél negatív az eredmény, az valóban nem fertőzött. Vagyis aki nem érzi jól magát, de negatív a tesztje, a biztonság kedvéért maradjon otthon, nehogy mégis végigfertőzze a környezetét.

Ez most tényleg az a pillanat, amikor nagyon komolyan kell venni a lehetőségekhez mérten minél teljesebb izolációt, hordjuk a maszkot mindenhol úgy, ahogy azt kell, és ha van lehetőség az oltásra, akkor azt fogadjuk el.

Óriási veszély most az is, hogy az iskolák, óvodák bezárása miatt a gyerekeket átvigyük a nagyszülőkhöz. Ha be vannak oltva, ott is várni kell a második oltás után is még egy hetet ahhoz, hogy 90 százalék feletti védettség alakuljon ki.

A cikk megírását Hideg Gergely segítette.