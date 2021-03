Sok felnőtt férfi kiborult, miután kiderült, hogy kevésbé szexi lesz a nőstény nyúl a gyerekeknek készülő rajzfilm folytatásában

Több 444 videó?

Komoly dráma és felháborodás nőtt ki abból, hogy a készülő Space Jam 2. alkotói úgy döntöttek, hogy ezúttal máshogy fogják megrajzolni az egyik karaktert, Lola nyuszit, mint ahogy az első részben kinézett.

Egy ideje már lehetett tudni, hogy folytatása lesz a nagyszerű, Michael Jordan és Tapsi Hapsi főszereplésével készült 1996-os animációs filmnek, és az is kiderült már, hogy ezúttal LeBron James ugrik majd be kosarazni a Warner Bros. karakterei mellé. Azóta azonban kiderült az is, hogy nemcsak az élő, de az animált szereplők terén is lesz változás: a rendező, Malcolm D. Lee egy interjúban árulta el, hogy úgy döntöttek, újrarajzolják Lola nyulat, Tapsi Hapsi szerelmét.

A régi és az új Lola

Lee az interjúban beszélt arról is, hogy meglepte, annak idején mennyire nem politikai korrekt módon ábrázolták a rajzfilm egyik főszereplőjét, és a karaktere mennyire túl volt szexualizálva, ahhoz képest, hogy a Space Jam eredetileg egy gyerekfilmnek készült. Lee elmondta, hogy hosszú hagyománya van annak, hogy a női karaktereket így ábrázolják a rajzfilmekben, ugyanakkor ő ezt szükségtelennek érezte, és ezért az átrajzolás mellett döntött. Ez azért is könnyebb volt, hiszen Lola nyúl eleve csak a Space Jam-világ számára íródott, és nem a tágabb Warner Bros.-univerzum szereplője volt.

„2021 van. Fontos, hogy megmutassuk az erős, talpraesett női karakterek önazonosságát”, mondta ezzel kapcsolatban Lee, aki beszélt arról is, hogy az egész Looney Tunes-birodalomban valószínűleg Lolának vannak a leginkább emberi vonásai, épp ezért dolgoztak rajta, hogy biztosan megfelelő hosszúságú legyen a nadrágja, és tárgyiasítás nélkül legyen nőies, valódi saját hangot kapjon. A rendező szerint számukra az volt a kihívás, hogy fogják Lola sportolói rátermettségét, a vezetői képességét, és egy ugyanolyan teljes értékű karaktert alkossanak belőle, mint amilyen a többi szereplő.

Na ez volt az az interjú, melynek hatására elszabadultak az indulatok az internet ilyesmire érzékeny felületein. Mint kiderült, sokan voltak ugyanis, akik a "cancel culture" meg a "PC-terror" újabb jelét látták abban, hogy egy gyerekeknek készülő amerikai rajzfilm nyúlnősténye nem számos felnőtt férfi fantáziája felől lesz ezentúl megrajzolva.

Az elmúlt napokban tömegével születtek a kommentek és a bejegyzések arról, hogy a politikailag korrekt beszédmód már a szexuálisan túlfűtött rajzolt nyulakat is elveszi a szerencsétlen férfiaktól. Az egyik legtöbbet megosztott fotó ez lett, ahol a régi Lola volt összevetve az új Lolával:

Csakhogy, mint arra hamar felhívta valaki a figyelmet, a baloldalon látható, elvben régi Lola nem is a Space Jam eredeti nyula, hanem egy úgynevezett fan art, azaz valaki megrajzolta magának a nyulat, még az eredetihez képest is túlhangsúlyozva a szexualizáltságát. De ez az információ sokakhoz nem jutott el, így Twitteren például akadtak bőven, akik követelték vissza a régi Lolát:

Lola nyúl amúgy régóta a rajzfilmes pornófantáziák fontos karaktere, a Redditten külön alreddit van, melyekben Lolát különféle pornográf pózokban és szituációkban elképzelt "fan art" rajzok találhatóak, nagyon nagy számban, de ezt inkább nem is linkelem.

Lola nyúl a napokban már a legfelkapottabb témák egyike volt a Twitteren, és persze az átkozódó hangok mellett voltak szép számmal olyanok is, akik vagy remekül szórakoztak a rajzoltnyúl-fétises férfiak összeomlásán, vagy pedig a rendező és a stáb döntését dicsérték, hogy a gyerekeknek szánt filmben a női főszereplő nem egy túlszexualizált tárgy lesz.

És mint a Vice cikke megjegyzi, az eredeti Lola karakterével sem az volt a gond, hogy hogyan nézett ki, vagy mi volt rajta, hanem hogy milyen szerepet szántak neki: már az első felbukkanásától kezdve a férfitekintetnek alárendelt tárgy volt, és ugyan a film történetének előrehaladtával árnyalódott ez a kép, attól még meghatározó volt, hogy az alapvető, első információ az róla, hogy a többiek szexinek találják.

Az elmúlt napokban már messze nemcsak twitteres őrjöngésig jutott a történet, hanem az amerikai konzervatív online média több ismert alakja is felkarolta a Lola nyúl sztorit, sőt, keddre a magyar fideszes médiabirodalomba is beszivárgott, úgyhogy simán lehet, hogy közmédiás híradóblokkot is érhet még Lola nyúl átrajzolásának története.