Aranyóra is termett Várkonyi Andrea csuklójára az új gyémántgyűrűje mellé

Szemfüles olvasóink az ujján látható gigantikus méretű gyémánt mellett új karórát is felfedeztek Várkonyi Andrea bal csuklóján, észlelésüket pedig azóta óraszakértőink is megerősítették:

A képernyőfotó alapján biztosan csak annyit tudtak megállapítani, hogy a műsorvezető egy Ballon Bleu de Cartier-t visel, aminek az ára 14 ezer dollártól 60 ezer dollárig (4-18 millió forint) terjed az óraszerkezet és az órát díszítő gyémántok számának függvényében.

Szakértőink azt is megállapították, hogy Várkonyi a decemberi felvételen még egy Rolexet visel, vagy Datejustot, vagy a Rogán Cecília által is kedvelt Pearlmastert. Ha gyémántokkal díszített a model, mint ahogy tűnik, ennek is húsz millió körüli a forgalmi értéke.

Várkonyi Andrea decemberben, csupasz ujjal, de már Rolexben.

A műsorvezető korábban egy már-,ár kommersznek számító, alig pár millió forintba kerülő arany-acél Omega Constellationt viselt a róla publikált felvételeken.