Hatalmas drágakő nőtt Várkonyi Andrea gyűrűsujjára

"Micsoda szenzációs örömhír!" - írja a Blikk annak apropóján, hogy a szemfüles tévénézők gigantikus drágakövet fedezhettek fel a TV2 reggeli műsorában felbukkant Várkonyi Andrea (46) gyűrűsujján. A Blikk fényképes bizonyítékokat is mutatott arra, hogy egyel korábbi tévés szereplésekor, tavaly decemberben még semmi se volt Várkonyi bal kezének gyűrűsujján:

Várkonyi Andrea decemberben, csupasz ujjal

bezzeg most egyakkora gyémánt ragyogott ott, hogy még egy okostelefónia előtti mobiltelefon mikroszkopikus kijelzőjén is látszana:

Várkonyi Andrea márciusban, gyűrűsujján egy gigantikus kővel.

A Blikk szerint "a csodás ékszer" egészen egyedi darab, "igazi klasszikus fazon, mesés eljegyzési ajándék". A lap által megkérdezett szakértő szerint ha a csepp alakú kő és a körülötte levő kisebb kövek is mind igazi gyémántok, "úgy akár húszmillió forintot is érhet a gyűrű", de még akkor is milliókat, ha csak az aprócska kövek igazi gyémántok, a csepp alakú óriási kő nem az.

A Blikk úgy tudja, hogy a csinos műsorvezető kezét "egy üzletember" kérte meg nemrég, Várkonyi pedig igent is mondott "a romantikus lánykérésre". A Blikk szerint "a műsorban jól látszott, hogy a tévés bomba formában van, sugárzott a boldogságtól és teljesen kivirult, le sem tagadhatná, hogy élete egyik legfelhőtlenebb időszakát éli".

A lap beszámolójában kitér rá, hogy Várkonyiról az elmúlt időszakban az is elterejedt, hogy várandós, ám ez nem igaz. Az viszont "már nem titok", hogy "újra rátalált a szerelem", valószínűleg "ezért nem is vette le a gyűrűt" a felvétel előtt. Ehhez képest hiába keresték, Várkonyi nem reagált a szerelmi életét érintő kérdéseikre.