Egy koronavírusban elhunyt férfinak is kipostázták a védettségi igazolványt

Az RTL Híradója számolt be egy olyan esetről, amikor egy koronavírusban elhunyt férfi kapott védettségi igazolványt. A férfi fia mondta el, hogy apja március 1-én halt meg, a védettségéről szóló igazolás pedig 12-én érkezett meg postán.

A híradónak több néző is furcsa, bár kevésbé morbid anomáliákról számolt be. Volt, akinek két kártyát is küldtek, volt, ahol az egész család egyszerre esett át a betegségen, mégis mindannyian különböző lejáratú igazolványt kaptak. A hibákkal kapcsolatos kérdésekre sem a kormány, sem az Operatív Törzs nem válaszolt az RTL-nek.