Szijjártó bejelentéséből derült ki, hogy az oroszok továbbra sem szállítanak annyi vakcinát, mint amennyiről szerződött velük a kormány

680 ezer adag orosz vakcina érkezik a következő két hétben - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, miután tárgyalt Denis Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel (és maga is megkapta a Szputnyik V-t).

Jó hír, ha érkezik oltóanyag, de Szijjártó kifelejtett egy nagyon fontos szempontot, amit a kormányzati kommunikáció az EU-s közös beszerzéséknél mindig megemlít.

A szerződés - amit többkörös hárítás után végül Gulyás Gergely Facebook-oldalán (!) hoztak nyilvánosságra - meghatározza az összesen kétmillió adag Szputnyik V szállítási ütemét.

Az első határidő február 21-e volt. Ekkora 600 ezer adag Szputnyik leszállítását vállalták az oroszok. Ehelyett addigra midnössze 45 600 adag érkezett, ebből 5 600 még bemutató darab volt decemberben.

A kormány kénytelen volt elismerni a késést, de azt mondták, hogy február végéig megérkezik a hiányzó adag. Nem érkezett meg, csak további 100 ezer, összesen 145 600 február végéig.

Ekkor úgy korrigált a kormány, hogy valóban van egy kis csúszás, de az oroszok megígérték, hogy márciusban pótolják a februárban hiányzó szállításokat.

Az újabb határidő most vasárnap. Amikorra már 1,6 millió adag leszállítását vállalták az oroszok a szerződésben. Ehhez képest most 425 600 adagnál tartunk. És vasárnapig nem is jön meg a hiányzó 1 174 400 adag.