Európai Bizottság: a tagállamok egyénileg kötik meg a gyártócégekkel a konkrét megrendelési szerződéseket

Szombaton az MTI is szemlézte a borsonline.hu cikkét, melyben azt írták, hogy a brüsszeli állításokkal ellentétben nem a tagállamok, hanem az Európai Bizottság szerződött a négy nyugati vakcinagyártóval. A cikket Ómolnár Miklós Youtube-videójára alapozták. Ebben a Ripost főszerkesztője titkokat és furcsa játékot emlegetve azt állítja, hogy a Pfizerrel, a Modernával, a Sanofival és a Janssennel kötött szerződéseken (melyeket be is mutat) az uniós egészségügyi biztos, Stella Kyriakides neve olvasható, noha az Európai Bizottság szóvivője a múlt héten letagadta, hogy közük lenne a megállapodásokhoz.

Erre az értesülésre az Európai Bizottság magyarországi képviselete közleményben reagált. Mint írják:

„Az Európai Bizottság – az uniós tagállamok megbízásából és az összes tagállam egyetértésével – eddig hat vakcinagyártóval kötött ún. előzetes beszerzési megállapodásokat, amelyek a közös oltóanyag-beszerzés alapvető feltételeit szabják meg. Ezeket a keretmegállapodásokat a gyártócégek és az Európai Bizottság képviselői írták alá. Minden tagállam egyébként bármelyik keretmegállapodás tekintetében a szerződéses feltételek ismeretében úgy is dönthetett volna, hogy nem vesz részt az adott előzetes beszerzési megállapodásban, de egyetlen tagállam sem élt ezzel az „opt-out” lehetőséggel.

Az uniós szintű előzetes beszerzési megállapodások alapján a tagállamok egyénileg kötik meg a gyártócégekkel a konkrét megrendelési szerződéseket, amelyek – nyilván a keretmegállapodások feltételeinek figyelembevételével – az adott tagállamra vonatkozó gyakorlati szállítási és mennyiségi feltételeket tartalmazzák.

Ezekről a tagállami megrendelésekről beszélt az Európai Bizottság szóvivője a tegnapelőtti brüsszeli sajtótájékoztatón, amikor magyarázta, hogy nem a Bizottság, hanem a tagállamok kötik meg (ami természetesen nem mond ellen a Bizottság által aláírt előzetes beszerzési megállapodások létezésének).”

Az Európai Bizottság épülete Brüsszelben. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a megkötött uniós keretmegállapodások nyilvánosságra hozatala - amit a magyar kormány is követel pár napja - nem a Bizottságon múlik: a vakcinagyártók üzleti érdekeikre hivatkozva kötötték ki a szerződeses feltételek bizalmas kezelését. Ezért jogilag csak az ő hozzájárulásukkal lehet a megállapodásokat nyilvánosságra hozni. A Bizottság dolgozik azon, hogy minél több keretszerződést megismerhessen a nyilvánosság. Hármat az érintett cégek egyetértésével már nyilvánosságra is hozott, bizonyos bizalmas üzleti adatok kitakarásával: AstraZeneca, CureVac, Sanofi-GSK.