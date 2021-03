Önkénteseket toboroznak az intenzív osztályokra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Három-négy órás tréninget szervez a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete azoknak, akik egészségügyi szakképesítés nélkül segítenének a covidosokat ellátó intenzív osztályokon. A képzés a következő ismereteket nyújtja:

Alapismeretek a COVID betegségről

A védőfelszerelések helyes használata

A COVID betegek észlelése. Vérnyomás, Oxigén szaturáció, hőmérséklet, légzésszám, pulzus meghatározása, éberség megítélése

Oxigén adása különböző eszközökkel, ennek ellenőrzése

Fekvő, ülő beteg itatása, etetése

Alap kommunikációtréning a beteggel, szakszemélyzettel, hatékony viselkedés hierarchikus rendszerben, stresszhelyzetben

Ágyazás, ágyneműcsere, segédkezés pelenkázásnál, betegmozgatásnál

Lehetőleg fiatal, fizikailag és mentálisan erős, erkölcsileg feddhetetlen embereket várnak, akik hajlandóak védőfelszerelésben, nehéz körülmények között dolgozni valamelyik megyei kórházban. Legjobb esetben már beoltott vagy az elmúlt hat hónapban a betegségen átesett jelentkezőket keresnek. Ha egyik sem igaz rájuk, de vállalják a fertőzésveszélyt, nem lehetnek idősebbek 45 évesnél.

A Kamara nem garantálja, hogy aki elvégzi a képzést, azt alkalmazzák is, „ez a kórházak vezetésén és a hatóságok együttműködésén fog múlni”. A munkaidőről és a juttatásról mindenkivel külön egyeztetnek, aki munkába áll.

Önkénteseket keresnek a Semmelweis Egyetem klinikájára is. „Ha orvostanhallgató, ápoló vagy mentőtiszt hallgató vagy, vagy van egészségügyi végzettséged, de már más területen dolgozol, akkor mindenképp tudsz nekünk segíteni. Ha nincs ilyen végzettséged, nem tanulsz egészségügyi területen, de segíteni szeretnél, akkor is várunk!” - írják.



A túlterhelődő kórházakban nagy problémát jelent a szakképzett ápolók hiánya. Az ő számuk határozza meg az egészségügy teljesítőképességének plafonját. Az önkéntesek nem helyettesítik az intenzíves szakápolókat, de a szakképzést nem igénylő feladatok elvégzésével valamelyest tehermentesíteni lehet őket.

Segédápolói feladatokra más osztályokról is vezényelnek át dolgozókat az intenzívre. Egy budapesti kórházban a gyógytornászokat és masszőröket is behívták: ősszel még önkéntesen jelentkezhettek, most már utasítást kaptak.

Bár lassan hetek óta nagyon aggasztó hírek érkeznek a kórházakból, Gulyás Gergely miniszter múlt héten álhírnek nevezte, hogy kapacitásprobléma lenne az egészségügyben.