Gulyás: Álhír, hogy kapacitásprobléma van az egészségügyben

Legkésőbb március végéig elérhetjük a harmadik hullám tetőpontját, mondta Gulyás Gergely miniszter.

Szerinte hazugság, hogy kapacitásprobléma lenne az egészségügyben, vagy rangsorolni kellene a betegek közt. Pedig több orvos éppen erről számolt be a napokban.

A Magyar Orvosi Kamarát álhírterjesztéssel, felelőtlen nyilatkozatokkal vádolta.

A nagy érdeklődés miatt megpróbálják létrehozni az intenzív osztályos adatokat, pedig biztosan léteznek, hiszen hónapokkal ezelőtt több alkalommal ismertette őket.

az intenzív osztályos adatokat, pedig biztosan léteznek, hiszen hónapokkal ezelőtt több alkalommal ismertette őket. Több lépcsős lazítás jöhet majd, de még nincs itt az ideje.

Az oroszok azt ígérték, március végéig pótolják az elmaradt vakcinaszállítmányokat.

A kormányinfón továbbra sem lehet élőben kérdezni, az előre beküldött kérdésekből szelektálnak, visszakérdezni sem lehet. Ezúttal kilencből négy kérdésünk ment át a rostán.

A szakértők szerint közel vagyunk a harmadik járványhullám csúcsához, mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Ez jelenthet néhány napot és néhány hetet is, de a legpesszimistább előrejelzés szerint legkésőbb március végéig elérjük a tetőpontot, utána majd radikálisan csökkenni fognak a számok.

Gulyás Gergely Fotó: M1

Megköszönte az egészségügyi dolgozók megfeszített munkáját, és álhírnek, valótlanságnak nevezte, hogy kapacitásprobléma lenne az egészségügyben. Azt mondta, további 1700 szabad, lélegeztetőgéppel felszerelt ágy áll rendelkezésre, és még 11 ezer szabad kórházi ágy van.

A Magyar Orvosi Kamara titkára, Svéd Tamás múlt héten azt mondta a 444-nek, az egészségügy a kapacitások vége felé jár, nem az ágyak vagy a lélegeztetőgépek, hanem a szakszemélyzet hiánya miatt. Szerinte nem érdemes nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, mert az az ellátás rovására megy.

Megkérdeztük Gulyást, egyetértenek-e ezzel, és a kormány szerint meddig érdemes bővíteni az intenzíves kapacitást.

„Felelősségteljes nyilatkozatokra kérjük az Orvosi Kamarát, hozzátéve, hogy a tapasztalataink vegyesek, van amikor ez sikerül. Ez nem tartozik ebbe a körbe. A helyzet az, hogy intenzív kapacitás és lélegeztetőkapacitás is rendelkezésre áll, és az ehhez szükséges személyi állomány is biztosított” - válaszolta. Korábban több orvos név nélkül arról nyilatkozott, rangsorolni kell, kiket küldenek tovább intenzívre. Svéd Tamás is azt mondta, tart tőle, hogy ez egyre gyakoribb lesz.

Gulyás szerint ez hazugság. Azt mondta, csak olyan értelemben kell rangsorolni, hogy kinél indokolt a lélegeztetés, de kapacitások vannak. „Többször kértük az Orvosi Kamarát, hogy tartózkodjon ilyen jellegű vélemények, vádak, megalapozatlan álhírek megfogalmazásától és terjesztésétől.”

Gulyás egy kérdésre ismét elmondta, hogy minden speciális intézkedést meghoztak, „csatasorba álltak” a mediusok és a rezidensek. Azt mondta, a mostaninál két és félszer több lélegeztetésre szoruló beteget is el tudnak látni, sőt akár még több ágy kialakítására is megvannak a katasztrófavédelem tervei, de úgy látják, erre már nem lesz szükség.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora decemberben azt mondta, ezernél több lélegeztetett beteget hosszú távon nem bír el az egészségügy. Ezt a határt már napokkal ezelőtt átléptük.

A lélegeztetőn levő betegek számát ugyan közlik, azt viszont nem, mennyien vannak intenzíven. Gulyás azt mondta, látják az érdeklődést, ezért megpróbálják létrehozni ezt az adatot, és ha meglesz, jövő héten nyilvánosságra hozzák.

Szerinte a lélegeztetőn levők száma és az intenzív ellátást igénylők száma között nincs jelentős különbség. Ez azért meglepő, mert a második hullám idején Gulyás háromszor, külön kérdésre elárulta az intenzíven levők számát, akkor tehát létezett ez az adat.

Mindhárom alkalommal kiderült, hogy ötven százalékkal többen voltak intenzíven, mint lélegeztetőn. Éppen ezért orvosok is többször kérték, közöljék ezt az adatot.

Több lépcsős újraindítás lehet

Gulyás szerint nagyon fontos, hogy a következő néhány napban és hétben mindenki tegyen meg mindent a kapcsolatok számának csökkentése érdekében. Ha pedig elegendő embert sikerült beoltani, negyedik hullám már nem lesz. Gulyás szerint most már hetekben, napokban mérhetjük az időt addig, amíg eljutunk az intézkedések lazításáig.

A nyitásról szóló konzultációt csütörtök este 8-kor zárják le, a hétvégén nyilvánosságra hozzák az eredményeket, és ígérete szerint ez alapján alakítják a lazítást. Ettől függetlenül megelőlegezte, hogy több lépcsős újraindítást terveznek.

Ennek azonban még nincs itt az ideje, a lazítást a beoltottak számához fogják kötni. Beszélt a védettségi igazolványról is: állítása szerint ezt mindenki egy héten belül megkapja postán, akár oltás, akár korábbi fertőzés miatt szerzett védettséget. Kérdésre válaszolva azt mondta, a konzultáció alapján fogják eldönteni azt is, milyen jogosítványokat társítsanak a védettségi igazolványhoz.

Aki oltással szerzett védettséget, határidő nélküli igazolványt kap. Azoknak, akik igazoltan átestek a betegségen, hat hónapig, akik pedig antitestteszttel igazolják, hogy fertőzöttek voltak, négy hónapig érvényes kártyát küldenek.

Ami a vakcinákat illeti, Gulyás szerint az oroszok azt ígérték, március végéig behozzák a lemaradást a szállítmányokkal. Az eredeti tervek szerint február 21-ig 600 ezer, március 21-ig 1,6 millió adagot kellene szállítaniuk. Ebből mostanáig 425 600 érkezett meg.

Az AstraZenecával kapcsolatos bizonytalanságok remélhetőleg véget érnek az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökre várt állásfoglalásával, mondta Gulyás, aki kiemelte, hogy az Egészségügyi Világszervezet megbízhatónak tartja a vakcinát.

Az uniós beszerzésű vakcinaszerződések nyilvánosságáról azt mondta, ezzel az Európai Unióhoz kell fordulni.

Reagált arra a kritikára, hogy nem oltják el tempósan a Magyarországra érkező vakcinákat. Azt mondta, egy héten belül minden oltóanyagot beadnak, hacsak nincs szükség a Népegészségügyi Központ ellenőrzésére (Sinopharm, Szputnyik), vagy nem kell félretenni második körös oltásokra. Akkor tesznek félre vakcinákat, ha nincs garancia arra, hogy időben érkezne elegendő szállítmány a második kör fedezésére.

Arra a kérdésre, hogy soron kívül beoltják-e az érettségiztető tanárokat, azt mondta, májusra, júniusra várhatóan elég oltás lesz ahhoz, hogy az idősebb, vagy akár középkorú tanárok is megkaphassák az oltást.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A Reuters hosszabban kérdezett arról, hogy milyen, kifejezetten a romákat és mélyszegénységben élő embereket célzó intézkedéseket tesznek a járványban, mit tudnak arról, mennyire tört be a szegregátumokba a vírus, és hogyan serkentenék köreikben az oltási hajlandóságot.

Gulyás erre megvádolta a Reuterst azzal, hogy analfabétáknak tartja a cigány embereket, miközben a hírügynökség nem állított ilyet a kérdésében. A valódi kérdésre viszont nem válaszolt érdemben, azt mondta: az okostelefonok a cigány emberek számára is rendelkezésre állnak, az idősebbeknek pedig postázták a regisztrációs levelet. Ezen kívül a helyi önkormányzattól lehet segítséget kérni.