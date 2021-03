Gulyás Gergely szerint teljesen rendben van, hogy az oroszok késve szállítják a vakcinákat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Nagyon örülnénk, ha az európai uniós szerződéseknél is ilyen csekély, néhány napos késések lennénk, mint ami az orosznál volt, akik utol is érik magukat” - válaszolta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arra a kérdésre, hogy terveznek-e lépni amiatt, hogy az oroszok nem szállítottak le határidőre a szerződésben vállalt vakcinamennyiségből 600 ezer adagot. (Nehéz lenne lépni, olyan egyoldalú szerződést írtunk alá.)

Gulyás szerint jövő héten hétfőn is érkezik még Szputnyik-vakcina, és így összességében 1,1 millió oltóanyagot kapunk Oroszországból.

A miniszter minden bizonnyal ismeri azt a szerződést, amelyet valamiért az ő Facebook-oldalán hozott nyilvánosságra a kormány.

Ebben az áll, hogy az oroszoknak három ütemben kell leszállítaniuk kétmillió adag vakcinát. Az első ütem határideje február 21-e volt. 600 ezer adag helyett mindössze 45 600 adag érkezett, ebből 5 600 még bemutató darab volt decemberben.

A kormány ezt nem verte nagydobra, amikor reagálni kellett valamit, annyit mondtak, hogy valóban van egy kis csúszás, de az oroszok megígérték, hogy márciusban pótolják a februárban hiányzó szállításokat.

A következő határidő március 21-e, vagyis múlt vasárnap volt. Addigra a szerződés szerint 1,6 millió adag Szputnyikot kellett volna leszállítani. Nem sikerült behozni a lemaradást, sőt. Máig mindössze 855 600 darab vakcina érkezett meg, a szerződésben vállalt mennyiség 53,3 százaléka.

Gulyás szerint jövő héten hétfőn majd felmegy a leszállított mennyiség 1,1 millióra. Arról viszont megfeledkezett, hogy ez így is félmillió adaggal kevesebb a vállaltnál. Persze, így is jó, hogy jött ennyi, de a kormány az EU-ból érkezett oltóanyagoknál inkább a hiányra, mint az érkezett mennyiségre koncentrál, Gulyás a mai kormányinfón is többször kritizálta a késve és megbízhatatlanul érkező EU-s vakcinaszállításokat.

Miközben például Gulyás örömének adott hangot, hogy az oroszok így - mínusz 750 ezres, de jövő héttől is félmilliós hiánnyal - teljesítik a szerződésüet, Orbán péntek reggel az AstraZenecáról ezt mondta a közrádióban: „500 ezerrel kevesebb AstraZeneca vakcina érkezik a következő két hónapban, mint ahogy egyébként arról megállapodtunk. Mit lehet tenni azonkívül, hogy az ember elmorzsol néhány dörmögő mondatot a szája sarkában? Ezek erőteljesebb, népi elemeket is tartalmazó kifejezések, ezért nem tudom most ezeket ide idézni, de meggyőződésem, hogy egész Európában ezek a mondatok hangoznak el, csak különböző nyelveken.” Ezt azzal vezette fel, hogy „a beszerzéseket, ismétlem, Brüsszel intézi, ő rendeli meg, ő osztja szét…”