Kásler: A pedagógusok 75 százaléka regisztrált az oltásra

„Pedagógusaink és a köznevelésben dolgozók 75 százaléka regisztrált hétfő éjfélig a koronavírus elleni oltásra. Közülük mintegy 32 ezren már legalább az első oltást megkapták, a napokban pedig több mint 400 oltóponton veszi kezdetét a regisztráltak oltása” - közölte Kásler Miklós miniszter.

„A jelentkezők két ütemben kapnak majd kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinát. Első körben ezen a héten csütörtökön, pénteken és szombaton indul annak a közel 80 ezer pedagógusnak az oltása, akik március 24-ig regisztráltak. A második körben pedig, egy héttel később, a március 29-én éjfélig regisztrálók oltására kerül majd sor.”

A pedagógusok eredetileg nem szerepeltek az oltási tervben, de múlt héten bejelentették, „soron kívül” mégis vakcinát kapnak. A kormány rendeletbe írta, hogy április 19-én újranyitnak az óvodák és az iskolák, de az oltási ütemezés alapján nem lesz idő arra, hogy mindenkiben kialakuljon az elérhető legteljesebb védettség.

A pedagógusok Pfizer vakcinát kapnak, ami a legújabb eredmények alapján a megfertőződéstől, így a vírus továbbadásától is nagy hatékonysággal véd, ha már legalább 14 nap eltelt a második dózis után.



Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance

A kormány és az operatív törzs a hétvégén sajátosan kommunikált a témáról, azt üzenve, hogy a pedagógusok az idősek elől veszik el az oltást, és talán nem mindenki ért egyet azzal, hogy oltást kapnak.

Az oktatás az amerikai járványügyi központ és a WHO ajánlása alapján is kiemelt ágazat, külföldön eleve előrevették őket az oltási tervekben, ahogy itthon is tették többek közt a rendőrökkel, a katonákkal vagy a politikusokkal.