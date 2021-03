Ha kell, a pedagógusokból is lehet bűnbakot csinálni

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hétfő éjfélig regisztrálhattak a pedagógusok a soron kívüli oltásra. Azért soron kívüli, mert az eredeti tervben nem számoltak velük. „A pedagógusok oltási programjához szükséges vakcinákat a regisztrált idősek oltására tervezett vakcinakészletek átcsoportosításával lehet megoldani” – figyelmeztetett kétszer is a hivatalos kormányzati koronaoldal, először pénteken, majd vasárnap. A regisztrációs tudnivalók közé bújtatott mondatot szó szerint átvette a sajtó egy része, az állami média honlapján ezt emelték ki a hír címében.

Pénteken a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte a várandósok oltását. Szombattól az orvosi egyetemek külön oltópontokon, soron kívül fogadják a várandós és a szoptató anyákat, ahova háziorvosok és nőgyógyászok utalhatják be őket. Átcsoportosításról nem esett szó.

„Az ország működőképességének biztosítása érdekében” egyes csoportokat már az oltási terv első változatában előrevettek, így a rendőröket, a katasztrófavédelmi dolgozókat és a katonákat. „Határvédelemnek lenni kell, közrendvédelemnek lenni kell”– indokolta György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője. Velük együtt oltották a politikusokat is.

Márciusban elkezdték oltani a prioritáslista hatodik helyén levő kritikus infrastruktúrák dolgozóit is: ez jelenleg a BKK-t, a Paksi Atomerőművet, a Magyar Villamos Műveket és a MÁV-ot érinti. A bírósági és ügyészségi dolgozóknak március elején azt mondták, a tervek szerint még ebben a hónapban beoltják őket.

Egyik esetben sem merült fel, hogy az idősek elől vennék el a vakcinát. Érthetően, hiszen egy országos oltási kampányban, amikor nincs végtelen mennyiségű vakcina, muszáj fontossági sorrendet felállítani. Vannak, akik életkorukból, egészségi állapotukból adódóan veszélyeztetettek, másokat pedig a munkájuk miatt érdemes előrevenni.

Egyértelmű, hogy a járvány közepén az egészségügyi dolgozók oltása a legsürgetőbb, a folytatás már részben felfogás kérdése. Az amerikai járványügyi központ, a CDC például azt javasolta az államoknak, vegyék előre a fontosabb szakmák dolgozóit, utána oltsák csak a 65 év feletti időseket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig épp fordítva, az időseket helyezte előre.

Mindkét ajánlás a kiemelt ágazatok közé sorolta az oktatást. Szeptemberben még Müller Cecília is azt mondta egy konferencián, hogy ha lesz oltás, az egészségügyi dolgozók után a közszolgáltatásokban részt vevőknek és a pedagógusoknak gyorsan meg kell kapniuk. „Megvan az az ütemterv, amely alapján az oltóanyagot biztosítani fogjuk.”

Fertőtlenítés egy iskolában Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A pedagógusok végül mégis kimaradtak az oltási tervből, ami azért is meglepő, mert a kormány épp az ország működőképességére hivatkozva húzta a korlátozások bevezetését a második hullámban. Az iskolákat pedig akkor lehet nagyobb biztonsággal nyitva hagyni, ha legalább a tanároknak nem kell súlyos megbetegedéstől félniük.

Gulyás Gergely miniszter még a március 18-i kormányinfón is azt mondta, az érettségiztető tanárokat sem veszik előre, mert „egyelőre a legveszélyeztetettebb, legidősebb korosztályt” oltják. „Úgy látjuk egyébként, hogy az érettségi időszakára elég sok oltás lesz ahhoz, hogy a tanárok közül is mindenki, aki idősebb, akár középkorú is, az oltást megkaphatja.” (A kormány ekkorra már elfelejtette azt a korábbi ígéretét, hogy húsvétra minden egyes regisztráltat beoltanak. Egyik hétről a másikra, magyarázat nélkül ezt úgy módosították: minden 65 év felettit tudnak addigra beoltani.)

Következő válaszában Gulyás elárulta, hogy mind a 4500 bíró és ügyész megkapta már az oltást, egyrészt mert ők kevesen vannak, másrészt mert a munkájukban elengedhetetlen a személyes jelenlét.

Egy hétre rá, csütörtökön bejelentette, mégis beoltják a pedagógusokat. Szombaton rendeletbe írták, hogy április 19-én már újra is nyitják az óvodákat és az iskolákat, amivel az a gond, hogy az oltási ütemezés alapján nem lesz idő arra, hogy mindenkiben kialakuljon a megfelelő védettség. Orbán Viktor pénteken azt mondta, nyolc-kilenc nap után már hat a védőoltás, de ez nem igaz.

Miután kiderült, hogy előreveszik a pedagógusokat, Orbán és Gulyás is úgy beszéltek erről, mintha a fogukat húznák. A miniszterelnök egyszerre méltatta őket („nagyon fontos munkát végeznek, tán a legfontosabbat”), de azért figyelt arra, hogy „nem mindenki pedagóguspárti ebben az országban”.

„Tehát az ő munkájuk különösen értékes, ugyanakkor van, hogy nyári szabadság, tehát ismerjük ezeket a hangokat (...) Sok az igazságtalanság ebben a véleményben, hogy nyáron nem dolgoznak, és így tovább. Az én édesanyám egyébként gyógypedagógusként ment nyugdíjba, tehát én pontosan ismerem ennek a színét is meg a fonákját is. (...) Kérek mindenkit, azokat is, akik esetleg fönntartásokkal vannak a pedagógusok iránt, hogy ezt fogadják el.”

A rendőrök, ügyészek, katonák, bírók, politikusok oltásakor nem merült fel, hogy egyeseknek fenntartásaik lehetnek velük szemben. Gulyás is úgy emelte ki szombati posztjában a tanárok felelősségteljes munkáját, hogy rögtön hozzátette, mások azért nem kapnak ilyen különleges bánásmódot. „Sokan vannak, akik a tanárokhoz hasonlóan munkájukból adódóan naponta sok emberrel találkoznak és nem jutnak soron kívül oltáshoz. A jövő nemzedékek oktatása és nevelése kétségkívül az egyik legfelelősségteljesebb feladat.”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéről pedig azt írta, ellenzéki pártként viselkedik, mert annak ellenére, hogy teljesült a követelése, kritizálta, hogy nem várnak eleget az iskolák újranyitásával.

A kormány nem először választja ezt a felemás kommunikációt. „Én szeretnék köszönetet mondani a magyar társadalomnak is azért a türelemért és erőfeszítésért, amit a pedagógusok érdekében tett az elmúlt években” - mondta Orbán 2016-ban, amikor az életpályamodellről beszélt. „Tehát én nem találkoztam olyan rendőrrel, katonával vagy közigazgatási szakemberrel, aki azt mondta volna, hogy ne a pedagógusok legyenek az elsők, akiknek rendezzük a bérét.”

Ha a Központi Statisztikai Hivatal adataiból indulunk ki, könnyen lehet, hogy értő fülekre talál ez a beszédmód. 2018-as adatok szerint a pedagógusi pálya elvesztette presztízsértéket, messze nem olyan megbecsült szakma a társadalom szemében, mint régen. A tanárok közül a magyartanárok állnak legjobban (35. hely), az óvónők és bölcsődei dolgozók ennél is hátrébb vannak.