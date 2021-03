Márciusban beoltják a bírósági és ügyészségi dolgozókat

Több 444 videó?

Bár az eddig ismert oltási tervben nem szerepeltek kiemelt csoportként, a 444 tudomása szerint megindult az oltási igények felmérése az igazságszolgáltatásban dolgozóknál.

A bírósági és ügyészségi dolgozóknak annyit árultak el, hogy az igénylők tervek szerint még március során megkapják a vakcinájukat. Mind Fazekas Géza ügyészségi szóvivőtől, mind bírósági forrásból azt a választ kaptuk, hogy egyelőre nincs információ sem a beadandó vakcina fajtájáról, sem arról, hogy azt az üzemorvosok adják-e be.

“A Legfőbb Ügyészség jelen pillanatban egy előzetes felmérést végez az ügyészségi dolgozók körében annak érdekében, hogy megállapítsa, hány dolgozó igényelné a munkahely szervezésében az oltást - ha és amennyiben arra sor tud majd kerülni.” - írta kérdésünkre Fazekas.

A Legfőbb Ügyészség szóvivője szerint “nem áll rendelkezésünkre információ (...) arról sem, hogy az oltási terv mely kategóriájába tartoznának az ügyészségi dolgozók.”

Az elérhető oltási terv szerint most épp a D kategória oltása folyik, amibe a következők tartoznak:

"A rend- és honvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal, a védekezésben résztvevők, az Operatív Törzs, a diplomáciai testületek, az Állami vezetők, valamint a nemzetközi kötelezettségeket teljesítők."

Ezért most oltották be Orbán Viktor miniszterelnököt is.

A 444 által megismert terv értelmében ezek lennének a következő csoportok:

E) Közigazgatási szervek azon tisztviselői, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek az ügyfelekkel (277.200 fő) F) 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek (470.928fő) G) Kritikus infrastruktúrában dolgozók (405 érintett üzem, 31.000 fő) H) Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti csoportokba nem tartoznak

Az ügyészségi-bírósági dolgozók egyébként ezen csoportokhoz képest kevesen, pár tízezren lehetnek.