Válaszolt Karácsonynak a miniszter: június 30-ig maradhat a hajléktalankórház, ha írásban kérik

Június 30-ig a Szabolcs utcai ingatlanban maradhat a fővárosi hajléktalankórház „a kialakult helyzetre” tekintettel – írta Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Karácsony Gergely főpolgármesternek. Az MTI szerint a levélben az áll, hogy Karácsonynak ehhez hivatalosan, írásban kell jeleznie igényét.

A Budapesti Módszertani Szociális Központnak (BMSZKI) alapesetben április 30-ig kellene elhagynia a Szabolcs utcai épületet, melyet 2011 óta használ. Most 66, intenzív ellátást nem igénylő beteg kezelése zajlik benne. Köztük több krónikus, daganattal küzdő ember is van az intézményben, kifejezetten jól felszerelt, akadálymentes kórházról van szó. Ugyanebben az ingatlanban működtet a BMSZKI egy 150 fős átmeneti szállót.

Mager Andrea tavaly tájékoztatta a fővárosi önkormányzatot, hogy az épület „a közeljövőben központi költségvetési szerv elhelyezését fogja szolgálni”. Karácsony hétfőn közölte, hogy addig nem adják az épületet, amíg a kormány nem biztosít helyette másikat.

Mostani levelében a miniszter azt írta, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) már tavaly júniusban értesítette az önkormányzatot a tervekről, amiket azzal indokolt, hogy a területen található épületek többsége használaton kívül van, állapotuk leromlott.

Mager tagadta, hogy a gyógyszerhatóság költözne a hajléktalankórház helyére. Ez azért meglepő, mert korábban a Magyar Nemzet számolt be erről, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a kormánylap cikkével válaszolt, amikor a 24.hu érdeklődött a témában. Mager szerint „a megújult, korszerű épületegyüttesbe a jövőben is egészségügyi intézmények kerülnek majd”. Az OGYÉI-t egy most üresen álló épületbe költöztetik.

„Legutóbbi levelében Ön a tomboló járványra hivatkozik, miközben a bérleti jogviszony megszüntetéséről bőven abban az időszakban értesült, amikor véget ért a járvány első hulláma, és megszűnt a veszélyhelyzet” – írta Mager Karácsonynak. Levele szerint az MNV februárban ajánlott új, április 30-ig tartó bérleti szerződést, amire nem kaptak választ az önkormányzattól.

Kedden 19 hajléktalanellátó szervezet kérte a kormányt, hadd maradjon a helyén a kórház.