A KSH is elismerte, hogy a magyarországi többlethalálozási adat nem jobb a németországinál

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Közleményben reagált szerda délután a Központi Statisztikai Hivatal kommunikációs osztálya Csibra Gergely “A KSH elnöke valótlan adatokat közölt a többlethalálozásokról” címen megjelent cikkére. „A Központi Statisztikai Hivatal a leghatározottabban visszautasítja a 444.hu hírportálnak a KSH szakmai hitelességét, függetlenségét megkérdőjelező, azt támadó állításait. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a hiteles, pontos és független tájékoztatás mellett, ezen feladatát eddig is ellátta és a jövőben is maradéktalanul el fogja látni” - írják közleményükben, melyben a továbbiakban valójában a “leghatározottabb visszautasítás” helyett lényegében megerősítik Csibra állításait - ahogy ezt lentebb Csibra a KSH reakciójára adott válaszában részletesen is kifejti. Az alábbiakban előbb a KSH reagálását, majd Csibra viszontválaszát is közöljük.



A KSH közleménye

„A Központi Statisztikai Hivatal a leghatározottabban visszautasítja a 444.hu hírportálnak a KSH szakmai hitelességét, függetlenségét megkérdőjelező, azt támadó állításait. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a hiteles, pontos és független tájékoztatás mellett, ezen feladatát eddig is ellátta és a jövőben is maradéktalanul el fogja látni.

Az Európában kimutatott többlethalálozás kiszámításának több módja lehetséges, lehet például csak az előző év adataihoz, vagy a megelőző több évből álló időszak adatainak átlagához is hasonlítani egy tárgyidőszaki számot, figyelve ugyanakkor a nemzetközi összehasonlíthatóságra, az adatforrások rendelkezésre állására és a naptárhatás kiküszöbölésére, stb. is.

Annak érdekében, hogy ezen szomorú adat körül tapasztalható méltatlan és parttalan statisztika-módszertani vita ne zavarhassa a tisztánlátást, a KSH a jövőben az egyszerűbb, év/év alapú, azaz a 2020-as halálozási adatot a 2019-es számmal összehasonlító adatot adja közre.

Olvasóik tájékoztatása érdekében javasoljuk közzétenni ezen adatokat:

Viszontválasz a KSH-nak

Cikkem nem kérdőjelezte meg “a KSH szakmai hitelességét és függetlenségét”, csak a Hivatal elnökének egy nyilatkozatában foglalt számok valódiságát. Azt természetesen tudom, hogy a többlethalálozás több módon is számítható; ezért kérdeztem meg a KSH-t az általuk alkalmazott számítás módjáról, amit aztán híven követtem magam is.

A vitatott nyilatkozat mögötti összehasonlításokkal ellentétben KSH által most közölt újabb táblázat egy valóban érvényes módja a többlethalálozás mérésének, és pontosan ugyanazt mutatja, amit én találtam az adatokban. Vagyis:

Vukovich Gabriellának igaza volt abban, hogy a többlethalálozás Európa egészében meghaladta a magyarországi adatot, ahogyan ezt én is elismertem;

azonban Magyarországon a halálozási többlet 2020-ban nem 8331 fő volt hanem 10 ezer feletti;

ez a többlet nem kisebb, hanem nagyobb mint a 2020-ban a koronavírusnak tulajdonított halálozások száma (9667);

és ez nem 6,3 százalékos, hanem 8% feletti növekedést jelentett a halálozásokban;

Németországban viszont ez az érték nem 7,5%, hanem sokkal kisebb (nálam 5,5%, itt 4,8%);

azaz a KSH elnökének állításával szemben a németországi érték nem haladta meg a magyar adatot, hanem jóval alatta maradt; és

a Vukovich nyilatkozattal ellentétben nem “csak Lettország, Izland, Finnország, Dánia és Észtország adatai mutatnak kisebb halálozási növekedést 2020-ban”, mint Magyarország adatai, hanem összesen 10 EU tagországé (miközben Izland nem is az EU tagja, ezért ebben az újabb táblázatban — helyesen — már nem is szerepel).

Cikkem végén azt reméltem, hogy a KSH helyesbíteni fogja a március 22-i nyilatkozatban szereplő valótlan adatokat. Noha a válasz nem ismeri el az előzőleg közölt adatok valótlanságát és nem helyesbítésként van megfogalmazva, ezen új táblázat minden állításomat igazolja és a KSH elnökének minden általam vitatott állítását cáfolja. Ez így valóban a “hiteles, pontos és független tájékoztatás” jó példája. Köszönöm.

Csibra Gergely