Elkapta a koronavírust Babos Tímea, nem játszhat Charlestonban

Elkapta a koronavírust, így nem folytathatja a charlestoni 565 ezer dollár összdíjazású salakpályás női tenisztornát Babos Tímea, írja az MTI. A játékos Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy csütörtökön lett két tesztje is pozitív, tünetei egyelőre nem súlyosak, picit fáj a feje és a torka. A következő tíz napot karanténban kell töltenie, nem hagyhatja el hotelszobáját.

"Múlt héten Miamiban, buborékban versenyeztem (ez azt jelenti, hogy végig csak a hotelben és a pályán voltam a többi sportolóval, maszkban, stb...), ahol három negatív COVID-19 tesztem volt. Onnan átrepültem ide Charlestonba csütörtökön, és ismét egy negatív tesztet produkáltam. Azóta is folyamatosan buborékban vagyok, sehol nem voltam, betartottam minden óvintézkedést. Mindezek ellenére a tegnapi koronavírustesztem pozitív lett. Nem értem hogyan, mikor és miért történt, de ez most már nem is lényeges"