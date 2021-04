Már csecsemők is kerülnek kórházba koronavírus miatt

A gyerekek között ugyan még mindig kisebb a koronavírus-fertőzöttek aránya, mint a felnőtteknél, de a tendencia gyerekkorban is kedvezőtlen, már pár hetes és hónapos babák is érintettek, és itthon vannak sokszervi gyulladással kezelt gyerekek is, mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.

Fekete elmondta, hogy az első hullámban, tavaly tavasszal alig volt néhány olyan gyerek, akit Covid-19 miatt kellett volna felvenniük, inkább az volt jellemző, hogy kimutatták a fertőzést olyanoknál, akik egyébként baleset vagy betegség miatt szorultak kórházi ellátásra, a gyerekek döntő többsége akkor tünetmentes maradta, vagy csak enyhe tüneteket mutatott. Azt mondta, a második hullám már „kicsit erőteljesebb volt”, és náluk is „több olyan gyerek fordult meg, aki a fertőzés következtében szorult kórházi ápolásra”. Most pedig már „a kórházba kerültek között vannak csecsemők, 2 hetes, hathetes, 3 hónapos, de leginkább talán kiskamasz kortól jellemzőbbek a komolyabb tünetek”.

Arról is beszélt, hogy tavaly ősszel találkoztak először a koronavírus okozta gyerekkori sokszervi gyulladással, amire jellemző, hogy „enyhén vagy észrevétlenül lezajlik a gyereknél a fertőzés, majd 2-4 hét elteltével súlyos állapotba kerül, a láthatatlanul lezajló citokin vihar miatt”.

Fotó: Halász Júlia

Elmondta, hogy ezekben az esetekben „a vezető tünet a magas láz, sokan szenvednek hasi fájdalomtól, hasmenéstől, gyakoriak a bőrtünetek, jellemző lehet a száraz kötőhártyagyulladás”, illetve hogy „a betegség sokszor sokkos állapothoz vezethet, keringési elégtelenséggel társulhat, és a szív érintettsége is gyakori, inkább funkcionálisan, mint szerkezetileg és akár veseelégtelenséget is okozhat”. Ezek miatt az ilyen betegeknél immunmoduláló és/vagy szteroidkezelést, keringés-, illetve légzéstámogatást kell alkalmazni. „Vannak, akiket intenzív osztályon kell kezelni, ugyanakkor, bár az állapotuk súlyos, általában gyorsan regenerálódnak, és csak kevés gyerek szorul gépi lélegeztetésre” – mondta Fekete, aki hozzátette, hogy közel 60 esetet kezeltek október óta, és ezeknek a betegeknek a 60-70 százaléka szorult átmenetileg intenzív osztályos kezelésre.

Elmondta azt is, hogy „azok a gyerekek, akiknél sokszervi gyulladás alakult ki, nem sportolhatnak egy ideig, még testnevelésórán sem vehetnek részt”, nem szabad őket „komolyabb terhelésnek kitenni, amíg a kardiológus mindent rendben lévőnek nem talál”.

Fekete azt mondta, a Heim Pál gyermekkórházban összesen 208 ágyuk van biztosítva Covid-ellátásra, ezen belül 36 intenzív kezelésre, ehhez pedig hozzátette, „szerencsére nem volt még nap, amikor tele lettünk volna betegekkel”.