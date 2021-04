Mostanra elfogyhatott a levegő az elsüllyedt indonéz tengeralattjárón

„Minden erőnket beleadjuk a keresésbe, amíg le nem jár az idő. Ez pedig szombaton hajnali háromkor jön el” - nyilatkozta Achmad Riad dandártábornok a KRI Nanggala-402 kapcsán pénteken. Ez az a tengeralattjáró, ami szerdán tűnt el Bali partjaitól 100 kilométerre 53 emberrel a fedélzetén.

Egy torpedó gyakorlatot kellett volna teljesítenie a hajónak, amikor eddig ismeretlen okok miatt, feltehetően 700 méteres mélységbe süllyedt.

A KRI Nanggala 402 személyzete egy 2019-es fotón. Fotó: HANDOUT/AFP

Az indonéz haditengerészet szóvivője, Julius Widjojono admirális azt mondta, a tengeralattjárót úgy tervezték, hogy 250-500 méteres mélységig merüljön. Ezen túl azonban már veszélyes lehet a jármű számára a mélység.

A 44 éves, német gyártmányú tengeralattjáró egyike az indonézek 5 darabos flottájának. Maga a flottaparancsnok is a hajón van.

Úgy tervezték, hogy az energiaellátás megszűnése után még három napig kitart az oxigén, ez a határidő járhatott le most. A keresésben már öt másik ország is részt vesz. Ausztrália, India, Malajzia mellett az Egyesült Államok is küldött egy P-8 Poseidon tengeralattjáró-vadász repülőgépet.

Az indonéz kutató-mentő szolgálat keresőhajója indul a KRI Nanggala 402 felderítésére. Fotó: SURYANTO/Anadolu Agency via AFP

Korábban egy olajfoltot azonosítottak azon a területen, ahol keresik a KRI Nanggalát, emiatt az is felmerült, hogy a hajótest annyira megsérült, hogy széttörhetett, mielőtt elsüllyedt. (Deutsche Welle)