A cseh elnök szerint nem biztos, hogy az oroszok állnak a robbantás mögött

Miloš Zeman cseh elnök szerint csak az egyik lehetőség, hogy külföldi titkosszolgálati akció van a 2014-es, vrbeticei robbanás hátterében. A másik lehetőség továbbra is az, hogy nem megfelelően tárolták a lőszereket, mondta egy vasárnapi interjúban „Mindkét változatot komolyan veszem, és szeretném, ha alaposan kivizsgálnák.”

Milos Zeman 2018. július 11-én egy brüsszeli NATO-csúcstalálkozón. Fotó: Alekszej Vitvickij/Szputnyik

A miniszterelnök és a belügyminiszter múlt szombaton jelentették be, hogy szinte bizonyos, hogy az orosz katonai titkosszolgálat ügynökei robbantották fel a lőszerraktárat. Ugyanazt a két titkos ügynököt vádolták meg, akiket a brit elhárítás Szergej Szkripal és a lánya megmérgezésével, illetve egy brit nő megölésével is vádol. A Bellingcat szerint hat ügynök vehetett részt az akcióban, közülük ketten előtte Budapesten is megfordultak.

Csehország már kiutasított 18 orosz diplomatát, és kizárták a Roszatomot egy atomerőmű bővítésére kiírt tenderről.