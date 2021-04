Jakab Péter: Deutsch Tamás egy hosszúhajú ficsúr, 30 éve élősködik a nemzet nyakán

Az Országgyűlés 6 napos üléssel folytatja a munkáját a következő két hétben. Ezalatt összesen 36 javaslatról dönthetnek, és 26 általános vitát bonyolíthatnak le.

Ma a napirend előtti felszólalások után az interpellációk 90, az azonnali kérdések és válaszok 60 percben hangozhattak el.

Már Kocsis Máté posztjából világos volt, hogy a Fidesz-KDNP arról fog ma beszélni: az ellenzék oltásellenes.

(A kormány öninterpellációit most sem közvetítjük.)

Szabó Tímea: Azért van ennyi halott, mert Orbán csak a lopással van elfoglalva

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy lakosságarányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben a covid-19-től, már több mint 26 ezren. Szabó szerint ennek az az oka, hogy Orbán Viktor most is csak a lopással van elfoglalva, sőt, egyszer sem fejezte ki a részvétét a halottaknak.

Említette, hogy Hollik István miről posztolt a Facebookon, mielőtt törölte, illetve hogy Orbán Viktor nevetgélve beszélt arról, hogy inni fog egy sört. Szabó szerint már az orvosokat is le akarják hallgatni, és amikor kiderül, adminisztrációs hibára hivatkoznak.

Szabó említette, hogy Karikó Katalin szerint is félrevezető a kormány vakcinatáblázata. Megkérdezte, őt is megvádolják-e rémhírterjesztéssel. Szabó szerint a Fidesz-KDNP pánikol, és készülhetnek a kormányváltásra.

Dömötör Csaba: A baloldal oltásellenes

Ahogy az várható volt, a kormány részéről Dömötör Csaba arról beszélt, hogy a baloldal minden felszólalása, minden akciója arról szól, hogy kihasználják a gyászból adódó fájdalmat. Dömötör azt mondta, az átoltottsági arány 37 százalék, míg az EU-s átlag csak 21. Az időseknek a 91 százaléka megkapta már az oltást – mondta. Dömötör szerint a baloldal oltásellenes kampányának a része, hogy kiforgatják a statisztikákat, a kormány táblázatáról pedig azt mondta, azt bizonyítja, minden oltás jó, úgyhogy a statisztikákkal se folytassanak oltásellenes kampányt.

Dömötör azt kérte, ha az újranyitással van a bajuk, akkor tegyenek konkrét javaslatot. Az ellenzék támadta a szakemberek engedélyezési eljárását, elbizonytalanították az embereket az oltásokkal kapcsolatban, miközben magukat beoltatták – mondta Dömötör, aki szerint az ellenzék határozati javaslata betiltott volna egyes vakcinákat, és még megtehetik, hogy visszavonják azt a határozati javaslatot.

Kövér László megjegyezte, könnyekig meg lesz hatva, ha egyszer Arató Gergely csöndben végig tud hallgatni egy kormánypárti felszólalást.

Csárdi Antal: Az egészségügyet is brüsszeli pénzből fejlesztenék

Az LMP képviselője arról beszélt, hogy Orbán Viktor az EU-ban arról tárgyalt, hogy mennyi pénz érkezzen Magyarországra, és miközben azt üzenik, hogy Brüsszel nem szövetségesünk, láthatóan az egészségügyet is csak EU-s pénzből fejlesztenék. De a felsőoktatás magánalapítványokba való kiszervezését is ilyen pénzből oldanák meg. Csárdi szerint nem igaz, hogy az egyetemek önkéntesen léptek erre az útra, ami történik, a nemzeti vagyon jelentős részének magánkézbe szervezése, és a kormány attól fél – joggal –, hogy 2022-ben elveszíti a hatalmát, és azt akarják, hogy tovább folytatódhasson a közpénz magánvagyonná kiszervezése.

Csárdi arról is beszélt, hogy az álláskeresési támogatási rendszert bővíthetnék az EU-s ajánlásnak megfelelően, és azt sem látják, hogy az iskolák digitalizációja a szükséges mértékben megjelenne a kormány terveiben, pedig ez is szerepel az EU-s ajánlásban. Csárdi aggódik, hogy ez az 5800 milliárd forint hogyan lesz elköltve.

Orbán Balázs: Európai élmezőnyben vagyunk társadalmi egyeztetésben

A kormány részéről Orbán Balázs válaszolt, aki szerint európai összehasonlításban az élmezőnyben vagyunk a tervek társadalmi egyeztetését illetően, a Parlament falain belül is voltak erről pártpolitikai viták. Azt állította, Angela Merkel szerint Magyarország jól használja fel az EU-s forrásokat, és a Moody's szerint is jobban használtuk fel a többi országokhoz képest. Orbán Balázs szerint a rendszerváltás óta nem volt még olyan, hogy ilyen sok forrás áramlott a felsőoktatásba és az egészségügybe.

Arató Gergely: Minden ellopott állami vagyont visszaveszünk

A DK-s Arató Gergely következett, aki Kövér dorgálására reagálva azt mondta, fideszes képviselőtársai annyira nem zavarják a Parlament üléseit, hogy be se mentek. Említette, hogy 6 hete vezeti Magyarország vezeti a világon a halálozási statisztikákat, cégek 10 ezrei mennek tönkre, és a nyugdíjasoknak és szegényeknek is egyre drágább a megélhetés. A kormány ezen az ülésen sem számolt be a megtett intézkedésekről, pedig erre törvény kötelezi, és megritkították az üléseket, hogy kevesebbet kelljen válaszolniuk az ellenzéknek – mondta Arató, aki szerint az ország az életéért küzd, eközben viszont a kormánypártiak a rokonaik és barátaik zsebét tömik.

Az egyetemek, a mezőhegyesi állami gazdaság maradéka, a Zichy-kastély, a Hajógyári-sziget és majd a Terror Háza is megy a haverokhoz – mondta. Arató szerint odáig vetemedett a kormány, hogy egy salátaszervezetben célként határozzák meg az állami vagyon széthordását, és egy költségvetés-módosítással minden konkrétum nélkül azt kérik, hogy 7,5 százalék lehessen a költségvetési hiány, hogy több 100 milliárd maradjon olyanokra, mint a vadászati világkiállítás. Eközben pedig pofátlan módon arról folytatnak telefonos kampányt, hogy az ellenzék oltásellenes – mondta Arató, aki azt ígérte, minden ellopott állami vagyont visszavesznek.

Kövér László elvette tőle a szót, mondván, lejárt az 5 perce.

Dömötör: A baloldal oltásellenes

Dömötör Csaba szerint a járvány ellenére 4 százalékkal nőtt az ipari termelés, a munkahelyek védelmét tekintve is jól állunk, 4,5 százalékos a munkanélküliség, míg az EU-ban 7,5. (Igaz, máshogy is számoljuk, ki a munkanélküli.) Dömötör a járványhelyzetben bevezetett állami támogatásokat sorolta, majd azt mondta, annak meg is lett az eredménye, amikor a baloldal válság idején nem így gondolkodott.

Dömötör szerint az ellenzék bő egy éve aknamunkát folytat, és egy nagy oltásellenes kampányt visz. Amit a kormány eldöntött, annak mindig az ellenkezőjét képviselték – mondta Dömötör, aki szerint a frontvonalban harcolók teljesítményét szólják le, amikor azt mondják, mi kezeljük legrosszabbul a járványt a világon. Dömötör szerint az ellenzék semmilyen morális határt nem ismer.

Tóth Bertalan: Miért sörözött olyan jókedvűen Orbán és Rogán?

Az MSZP frakcióvezetője arról beszélt, hogy a hétvégén Orbán és Rogán jókedvűen söröztek a várban. Tóth Bertalan megérti a vendéglátósokat, akik örültek, hogy hónapok után végre megint pénzt kereshetnek, ahogy a bezárkózás után a fogyasztók is örültek, hogy kiülhetnek, de azt nem érti, mitől olyan vidám Orbán és Rogán: a hétvégén mindkét napon több mint 200 ember halt meg, miközben Ausztriában 15 halott volt egy napon. Említette, hogy a világon itt halt meg lakosságarányosan a legtöbb ember, szerinte elképesztő, hogy ha ez lenne a kormánynak az emberéletben mért sikere, hogy közel 27 ezren meghaltak. Tóth Bertalan azt mondta, részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Felelőtlennek nevezte a kormányt, ami nem volt hajlandó tesztelni, nem adott 100 százalékos táppénzt, és arra kényszerítették az embereket, hogy betegen is menjenek dolgozni. Azt mondta, számtalan olyan dologra szórta a pénzt a kormány, aminek semmi köze a járványhelyzethez, Orbán pedig pénteken azért lobbizott Brüsszelben, hogy az EU-tól kapott helyreállítási pénzt ne a magyar emberekre kelljen költeni, arról alkudozott, az európaiak pénzét hogyan tudja ellopni. Orvos- és nővérhiány, járvány közepén elüldözött orvosok és ápolók ezrei, ez a kormány eredménye – mondta Tóth, említve, hogy még a béremelés után sem érik el az EU-s átlagot az orvosok és ápolók fizetései.

Rétvári Bence: A baloldal kamustatisztikákkal támad

A KDNP-s Rétvári említette, hogy ellenzéki képviselők általános nyitást szorgalmaztak, amikor ősszel megjelent Magyarországon a brit vírusmutáns. Azt mondta, a keleti vakcinák nélkül máig 1,5 millióval kevesebb ember lenne beoltva, ha azt csinálnánk, amit Tóth mondott volna. Ráadásul az MSZP-s kormányok alatt csökkent az orvosok száma, a Fidesz-KDNP igyekszik növelni a számukat, és sorolta, mennyivel fog nőni az orvosok bére. A baloldal kamuvideókkal és kamustatisztikákkal támadja az orvosok és ápolók munkáját – mondta Rétvári, említve a határozati javaslatot, amiben azt kérték, hogy csak olyan vakcinát használjanak, amit az Európai Gyógyszerügynökség is engedélyez.

Jakab Péter: Deutsch Tamás egy hosszúhajú ficsúr, 30 éve élősködik a nemzet nyakán

A Jobbik elnöke Deutsch Tamást hosszúhajú ficsúrnak nevezte, amire Kövér László közbeszólt, hogy szedje össze magát, és ne sértegessen más képviselőket, elege van a modortalanságból. Visszaállította az órát 5 percre, Jakab pedig folytatta, hogy Deutsch 30 éve élősködik a nemzet nyakán, és most arra vette a bátorságot, hogy lényegében lepanelprolizzon magyar embereket, azt mondta, „vérciki”.

(Deutsch Tamás három hete a Telexnek adott interjúban mondta azt, hogy: „A széles nyilvánosságban a Fideszt támogató üzletemberek életvitelébe szerintem pofátlan dolog lenne beleszólni. Ami pedig a politika világát illeti, fontos önazonosnak lenni. Annál szánalmasabb dolog, mint amit most Jakab Péter művel, nem sok van. Mi lesz a következő, kiposztol egy krumplilevesreceptet Kádár elvtárs nyomán? Ez vérciki.”)

Jakab azt mondta, több millióan hónapról hónapra élnek, mert tisztességes munkával dolgoznak, és mégis ezerszer különb emberek a fideszeseknél, mert nem 30 éve urizálnak és zabálják nagy kanállal a közpénzt, nem helikopterekkel repkednek és luxusjachtokon nyaralnak.

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője, pártelnöke azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. május 25-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Van bőr a képükön ezeket az embereket leprolizni, mert tisztességesen dolgoznak? – kérdezte Jakab, aki azt kérte, ismerkedjenek a parlamenti képviselők a valósággal. Felidézte, hogy azt mondták, nincs baj a túlóratörvénnyel, mert a magyarok örömmel túlóráznak. Jakab szerint leprolizták azokat, akiket védettség nélkül visszazavartak a tantermekbe, és azokat, akik nem tudtak dolgozni, és bértámogatást sem kaptak.

Idézte Deutsch Tamást, aki szerint a Fideszt támogató üzletemberek ügyeibe pofátlanság beleszólni. Jakab szerint ezek a szavazók pénzéből élnek luxuséletet, és Jakab szerint Matolcsy György jegybankelnök maga ismerte el, hogy az elmúlt 10 évben még Románia is sikeresebb volt, mint Magyarország. Nem az életszínvonal, hanem a korrupció nőtt az elmúlt 10 évben, „szerénység, elvtársak, szerénység” – mondta, vércikinek nevezve, hogy Deutsch ötvenvalahány évesen „még pályakezdő”.

Orbán Balázs: Az ellenzék próbáljon a védekezésben az emberek oldalára állni

Az államtitkár azt mondta, egyre több ember él munkából segély helyett, 2010 után a nettó átlagkereset több mint másfélszeresére nőtt, és 1,2 millióval csökkent a szegények száma, és a cigányság körében a munkanélküliség megfeleződött, míg a Jobbik eddig a témában csak paramilitáris szervezetek létrehozására volt képes. Orbán Balázs szerint komplex munkahelyvédő programot hoztak létre.

Orbán Balázs szerint szólásszabadság van a Parlamentben, de mindennek van következménye, és amikor az ellenzéknek támogatnia kellett volna a kormány járványügyi intézkedéseit, tiltakoztak, Jakab személyesen támadta Müller Cecíliát, Korózs Lajos pedig kamuvideókat gyártott, és a keleti vakcinák ellen hergelték az embereket.

Ezután kormánypárti képviselők kezdtek szónokolni, az ellenzéki képviselők további felszólalásairól és az arra adott kormánypárti válaszokról új cikkben írunk.

Mi lesz itt még?

Kedden reggel 9 órától napirend előtti felszólalásokat mondhatnak a képviselők, majd szavazások jönnek. A parlamentnek majd 26 javaslatról kell döntenie, köztük a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló előterjesztésről, továbbá több vidéki egyetem alapítványi formára történő átalakításáról, és a közbiztonság erősítését szolgáló rendészeti javaslatokról. A határozathozatalok után öt általános vitát bonyolítanak le, a képviselők egyebek mellett az idei költségvetés módosításáról is vitáznak.

Szerdán további 10 javaslatról szavaznak, így újra dönteniük kell a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó javaslatról és a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről. Aznap 8 indítványról, egyebek mellett a kormány aktuális közlekedési és energetikai módosítási javaslatairól folytatnak általános vitákat.

Csütörtökön és pénteken 7-7 általános vitára kerül sor a vagyongazdálkodást, az otthonteremtést, az agráriumot, az ingatlan-nyilvántartást és a koronavírus-járványt érintő változtatások is.

A parlament ülése május 3-án, hétfőn ér véget, amikor a képviselők kérdéseket és azonnali kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak – írja az MTI.

Van még ennek értelme?

