Diákok és szülők egyaránt aggódnak a hétfőn kezdődő érettségik miatt

Védőmaszkot viselő diákok az írásbeli történelem érettségi vizsgán a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Rendkívüli körülmények között kezdődnek meg az érettségik hétfőn országszerte. A diákok a megszokotthoz képest nehéz helyzetben vannak, ugyanis egy néhány hétig tartó periódust leszámítva gyakorlatilag egész évben online oktatásban készültek a vizsgákra.

Az érettségik lebonyolítása körül is sok a nehezítő körülmény és bizonytalanság. A termekben tíz főben állapították meg a vizsgázók maximális létszámát. A felügyelő tanároknak több óvintézkedést is be kell tartatniuk. Számukra maszk- és kesztyű viselése kötelező lesz, és biztosítaniuk kell a másfél méteres távolságot a diákok között.

Máté Bíborka, aki az Adom Diákmozgalom szóvivője szerint extra nyomást jelent a diákok számára, hogy nincsenek szóbeli vizsgák, így a javítási lehetőségük is elúszott.

A szülők is aggályosnak tartják, hogy a diákok nem ugyanolyan feltételekkel készülhettek fel, mint a korábbi évfolyamok, és ez nem csak a hátrányos helyzetben élőket hozza nehéz helyzetbe - nyilatkozta a Szülői Összefogás Közösséget kéviselő Burai Veronika.

Ráadásul azok a gimnazisták, akik fertőzöttek vagy kontaktszemélyek, és nem tudnak májusban érettségizni, legkorábban októberben vizsgázhatnak, miután a májusi pótvizsgát nem tartják meg.

A szülők amiatt sem nyugodtak, hogy a gyerekek nem kaptak még oltást, és a pedagógusok döntő része is csak az első oltáson van túl.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint ha a kormány előre gondolkodott volna, akkor most az érettségire készülők nagyobb biztonságban érezhetnék magukat.

Hétfőn összesen 71 ezren kezdik meg az írásbeli érettségiket magyar nyelv és irodalomból. (ATV)