Mikszáth novelláját, illetve Arany János és Tóth Árpád versét értelmezhetik az érettségizők

Tételfüzeteket oszt ki egy tanár a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a fõvárosi Szent István Gimnáziumban 2021. május 3-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Kiderült, hogy mi a feladat a magyarérettségi második felében. Az Eduline beszámolója szerint a vizsga második részében, mely során a diákoknak 150 percük van egy mű értelmezésére, vagy két mű összehasonlító elemzésére, Mikszáth Kálmán novelláját értelmezhetik, illetve Arany János és Tóth Árpád versét vethetik össze.

Az, hogy Arany és Tóth Árpád az idei érettségin is feladat, annyiban meglepetés, hogy tavaly is mindketten szerepeltek az érettségin. Igaz, az is megesett már az elmúlt években, hogy három egymást követő érettségin is József Attila egy versét kellett értelmezniük.

A vizsga első felében az 1848-49-es szabadságharc ismert szónokainak beszédeit kellett megérteniük a diákoknak, majd megválaszolniuk 11 kérdést az olvasottakról.