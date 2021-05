Boris Johnson: Angliában június 21-én feloldhatják a távolságtartási szabályokat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Boris Johnson brit miniszterelnök jó esélyeket lát arra, hogy május 17-én oldani lehet a járvány miatt bevezetett utazási korlátozásokon, június 21-gyel pedig fel lehet oldani a távolságtartási szabályokat, vagyis hogy csak egy méter távolságban és maszkban találkozhatnak az emberek - írja a BBC. Persze mindez még csak feltételes, és nagyban függ attól, hogyan alakulnak a járványügyi adatok, de a kormányfő szerint már érezni lehet az oltási kampány hatását, így a dolgok jól haladnak.

Mint hétfő este elmondta, Angliában eddig már 50 millió oltást adtak be, 34 millió ember kapta meg legalább az első, 15 millió pedig már mindkét adag vakcinát. Éppen ezért újabb lépéseket lehet tenni az újranyitás felé. A korlátozó intézkedések oldásának következő szakaszában megengednék, hogy a vendéglátó helyek zárt térben is fogadhassanak vendégeket, és talán a külföldi utazásokra vonatkozó korlátozásokat is lazítanák - mondta a miniszterelnök.

Az Egyesült Államok keleti partján is oldanák a korlátozásokon májusban. A Financial Times cikke szerint New York, New Jersey és Connecticut államokban május közepére szinte az összes korlátozást feloldják. Május 19-től ezekben az államokban - amelyeket a legsúlyosabban érintett a járvány első hulláma - létszámkorlátozások nélkül nyithatnak az irodák, színházak, mozik, edzőtermek, üzletek, múzeumok, bárok és éttermek.