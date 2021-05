Lehet, hogy mégsem kibertámadás okozta a vakcinaregisztrációs oldal leállást, hanem csak a nagy érdeklődés

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Múlt hét pénteken órákra leállt az eeszt.gov.hu oldal, ahol időpontot lehet foglalni az oltásra, miután péntek hajnalban kiderült, hogy a Pfizerért is lehet menni az oltópontokra. Nem sokkal később a Kossuth rádiónak adott interjújában Orbán Viktor is sürgette az embereket, hogy aki akar Pfizert, az menjen, mert utána hetekig nem lesz. Ezután nem sokkal nemcsak a regisztrációs oldal halt le, de a kórházaknál is kilométer hosszúságú sorok alakultak ki.

Az operatív törzs az oldal leállását azzal magyarázta, hogy terheléses kibertámadás érte a rendszert.

Az Inforádió Aréna című műsorában azonban a műsorvezető rákérdezett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternél, hogy nem lehet-e, hogy egyszerűen csak azért állt le a rendszer, mert túl nagy volt az érdeklődés, mire a miniszter azt felelte:

„Miután zajlik egy vizsgálat, semmit sem tartok kizártnak.”

(via Népszava)