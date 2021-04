Szombat reggeltől nyitnak az éttermek belső terei, éjfélig kitolódik a kijárási tilalom kezdete

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szombat reggeltől életbe lépnek az újabb lazítási intézkedések: éjfélre módosul a kijárási tilalom kezdete, a boltok és a vendéglátóhelyek 11-ig lehetnek nyitva, a védettségi igazolvánnyal pedig több helyre is be lehet menni: a vendéglátóhelyek belső tereibe, szállodákba, állatkertbe, vadasparkba, múzeumba, színházba, moziba és könyvtárba. Ezekre a helyekre a kiskorúak is bemehetnek.

Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban azzal indokolta, hogy csütörtök este 3,9 millió beoltottnál zártak, ezért biztosak benne, hogy szombatra meglesz a 4 millió, amihez a következő lazítást kötötték.

Bejelentette azt is, hogy elkezdik oltani a 16 és 18 év közöttieket, de csak Pfizerrel. Ezért nekik félreteszik a Pfizereket,

szóval aki ezzel akarja beoltatni magát, pénteken még kaphat, de legközelebb csak hetek múlva juthat neki.

Cikkünk folyamatosan frissül...