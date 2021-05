Elon Musk eltúlozza a Tesla önvezető rendszerének képességeit – árulta el a cég egyik vezető fejlesztője egy meghallgatáson

A Tesla önvezető szoftvereinek fejlesztéséért felelős részleg igazgatója, CJ Moore szerint Elon Musk nyilvános Twitter-posztjai nincsenek köszönőviszonyban a valósággal, már ami a Teslák önvezető funkcióját illeti.

Erről Moore a kaliforniai közlekedési hatóság (DMV) ülésén beszélt, és az ott készült feljegyzések egy közérdekű adatigénylés után váltak nyilvánossá. A Verge cikke szerint ez ismét egy újabb bizonyítéka annak, hogy komoly szakadék tátong aközött, amit Musk szeret állítani a Teslák önvezető képességéről, illetve aközött, amire jelenleg valójában képesek az autók.

Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A nyilvánosságra hozott feljegyzésben az állt, hogy „Elon tweetjei CJ szerint nincsenek összhangban a mérnöki realitásokkal. A Tesla jelenleg 2-es szinten van”. A 2-es szint az önvezető autók fejlesztésének világában a félautomata üzemmódot jelenti, azaz amikor folyamatos emberi felügyeletre van szükség az autó irányításához, és a szoftver csak bizonyos funkciókat vesz át a sofőrtől, nem a teljes vezetést.

A Verge szerint amúgy a kaliforniai közlekedésügyi bizottság nem is Musk Twitter-posztjaira gondolt, hanem Elon Musk januári, befektetőkhöz intézett szavaira, amikor arról beszélt, nagyon magabiztos azzal kapcsolatban, hogy az autók még az idei évben képesek lesznek önmagukat vezetni, meghaladva az emberi sőförök megbízhatóságát is.

A Tesla tavaly októberben tette elérhetővé néhány sofőrje számára a teljesen önvezető mód (FSD) béta verzióját, ami lehetővé tette a sofőrök számára, hogy hozzáférjenek az önvezető funkció részben automatizált rendszeréhez. A tesztprogramban a Tesla márciusi adatai szerint a vállalat 753 alkalmazottja, illetve 71 olyan személy vett részt, aki nem dolgozik a cégnek.

Musk korábban arról beszélt, hogy a cég nagyon óvatosan kezeli a szoftverfrissítés kérdését, az FSD-módra váltás után a sofőröknek még mindig a kormányon kell tartaniuk a kezüket, és készen kell állniuk arra, hogy bármikor visszavegyék a jármű irányítását. Ugyanakkor beszélt arról is, szerinte az autóik még idén elérhetik a teljesen önvezető funkció képességét. Ezzel szemben a hatóságoknak a vállalat mérnöke egész mást mondott: a DMV feljegyzése szerint a Tesla mérnöke nem számít arra, hogy a Tesla elérje az 5-ös szintű önvezetői képességet, amikor az autók emberi beavatkozás nélkül képesek vezetni önmagukat.

Mint a Verge megjegyzi, nem ez volt az első alkalom, hogy a Tesla szabályzó testületekkel folytatott kommunikációja ellentmondott Musk nyilvános megszólalásainak: márciusban szintén közérdekű adatigénylés után kerültek ki annak a tavaly decemberi beszélgetésnek feljegyzései, melyen a kaliforniai közlekedési hatóság önvezető részlegének vezetőjével közölte a Tesla egyik vezető tagja, hogy az FSD nem egy önvezető rendszer.

A Verge cikke kitér arra is, hogy Teslát és Muskot már régóta sok kritika éri, hogy túloznak a Tesla Autopilot rendszerével kapcsolatban, ami alapesetben arra alkalmas, hogy sávon belül tartsa a járműveket, és tekintetbe vegye az előtte haladó jármű sebességét.

A közelmúltban több halálos kimenetelű baleset is történt, amikor felmerült, hogy a Teslákban be volt kapcsolva ez az önvezető mód, ami persze nem is jelent önvezetést. Legutóbb Texasban halt meg egy Tesla két utasa, és akkor a helyi rendőrség arról beszélt, hogy az ütközés előtt be lehetett kapcsolva a jármű önvezető módja, és nem is ült senki a vezetőülésben. A Tesla szerint viszont nem volt bekapcsolva az önvezető mód, és ült is valaki a vezetőülésben. A baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.