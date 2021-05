Le kellett zárni az egyik legnagyobb amerikai olajvezetéket kibertámadás miatt

Mintegy 9 ezer km hosszú szakaszon zárta le gigantikus kőolajvezetékeit a Colonial Pipeline. Ez szállítja a Mexikói-öböltől New Yorkig a keleti part üzemanyagának 45 százalékát, naponta mintegy 2,5 millió hordónyit.

Az üzemeltető cég közleménye szerint péntek este „kiberbiztonsági támadás áldozatai” lettek. A fenyegetés elhárítása érdekében lelőtték a netről a hálózatukat, ami miatt egy időre leállt minden vezetékük - hogy pontosan mennyi időre, azt nem közölték, ahogy sok más fontos részletet sem.

A New York Times cikke szerint valószínűtlen, hogy az országrész energiaellátásának azonnali összeomlása lett volna a cél, az ilyen hackertámadások általában információszerzésre és ártó programok bejuttatására irányulnak. Az ügyben a felügyeleti hatóságok mellett alighanem az FBI is nyomoz.

Az elmúlt hónapokban két hasonlóan jelentős támadás ért amerikai számítógépes rendszereket. Decemberben még Pompeo, a trumpista külügyminiszter beszélt arról, hogy az oroszok állnak azon példátlan hackelés mögött, mellyel hosszú hónapokon át sikerült a támadóknak beférkőznie az amerikai szövetségi kormány és rengeteg jelentős amerikai vállalat informatikai rendszerébe. Az akkor még hivatalban lévő Trump kitwitterezte, hogy szerinte inkább Kína az elkövető, de ezt akkor már nem nagyon vette komolyan senki. Majd jött Biden, aki szankciókat jelentett be Oroszország ellen, és kiutasított tíz diplomatát. A NATO - amelynek egyébként a látszat ellenére Magyarország is tagja - szintén úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint Oroszország felelős a SolarWinds elnevezésű kiberműveletért.

A Microsoft emailezési rendszere elleni támadás mögött ugyanakkor kínai hackereket sejtenek. Ennek is az lehetett a célja, hogy ún. hátsó ajtókat nyissanak, amelyen keresztül végrehajtható egy későbbi támadás. Két éve a Trump-adminisztráció is megelégelte, hogy Putyin hackerei az energetikai rendszerükben turkálnak, és sajtójelentések szerint hasonló kódokat juttattak be az orosz rendszerekbe.

A címlapi kép illusztráció, nem az USA-ban készült. PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance/AFP