Egy rejtélyes beosonás miatt két sportlövő is bukhatja az olimpiát

A tokiói olimpia egyik magyar aranyérem-esélyesének tartották a 24 éves sportlövő Péni Istvánt. Most viszont úgy tűnik, hogy veszélybe került az indulása.

A Nemzeti Sport kedden írta meg, hogy megbukott a doppingvizsgálaton egy magyar sportlövő. A nevét ekkor még nem lehetett tudni, csak annyit, hogy egy márciusi indai világkupa-verseny részvevőjéről van szó.

Péni István Fotó: LIN SHANCHUAN/Xinhua via AFP

Ezzel egyidőben ugyanakkor Péni István bejelentést tett a Magyar Sportlövők Szövetségénél: videófelvétellel tudja bizonyítani, hogy a márciusi indiai világkupa-versenyen valaki engedély nélkül lépett be a szállodai szobájába. Ő nem nevezte meg, hogy kiről van szó, de miután a szövetség megnézte a felvételt, felfüggesztette a versenyen szintén elinduló, Péninél egy korosztállyal idősebb Sidi Pétert. A két konkurens sportoló között szélsőségesen ellenséges a viszony.

A Péni által bemutatott videó az Új-Delhiben lévő szálloda biztonsági kamerájának felvétele. Az látszik rajta, hogy a sportlövő és édesapja elhagyja a szállodai szobájukat, bezárják az ajtót, majd miután eltűnnek, valaki megjelenik, behatol a helyiségbe, és csak 45 perc után távozik onnan.

A Borsnak nyilatkozott Kisvárdai István edző, aki ott volt a szerdai elnökség ülésen. Azt mondta, hogy a hotel folyosóján készült felvételen egy pólót, rövidnadrágot viselő férfi látható, akinek a derekára egy magyar válogatott felső van kötve, és bemegy Péni szobájába. A felvételből szerinte egyértelműen kivehető, hogy ki az illető.

Kisvárdai mondta ki azt is, hogy Péni bukott meg ezután doppinggal. „Az ülésen elhangzott az is, hogy Péni B-vitaminjába kerülhetett dopping. A honi szövetség rendőrségi feljelentést tett. A felvételt megküldi a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek és a Nemzetközi Sportlövő Szövetségnek, utóbbit Sidi felfüggesztéséről is tájékoztatta. Sidi Péter korábban az én tanítványom is volt, fantasztikus karrier áll mögötte. Sajnálom, hogy egy ilyen csúnya üggyel érhet véget a pályafutása” – mondta az edző.

Sidi Péter Fotó: Czeglédi Zsolt

Sidi a Telexnek azt mondta, hogy tiszta a lelkiismerete, és ügyvédhez fordul.

Egyelőre két ügy van: maga a doppingeset, valamint a szállodában történt beosonás. A probléma Péni szempontjából az, hogy nagyon rövid ideje van bebizonyítani, hogy a vitaminjába csempészték a doppinglistás szert.

A tokiói olimpia - amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi - július 23-án kezdődik. A Magyar Nemzet emlékeztet arra, hogy az ügyben első lépésben a Nemzetközi Sportlövőszövetség dönt majd. Ha felmentik Pénit, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) még vétózhat. Korábbi hasonló esetekben, amikor a pozitív mintát adó sportoló „idegenkezűségre” hivatkozik, – például a tiltott szert valaki beletette a kulacsába –, akkor nyomozás indulhat. Ami viszont hónapokig is elhúzódhat. Ha a WADA eltiltja Pénit, még akkor is van lehetőség a CAS-hoz, a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulni, de ez már szinte biztosan nem zárulna le az olimpia előtt

Péni az olimpia előtt 100 nappal még arra emlékeztette a követőit, hogy ő a világranglista vezetője 10 és 50 méteren, felkészült az olimpiára.

Péni és Sidi háborújában voltak már korábban is emlékezetes pillanatok. 2015-ig már jóba voltak, később aztán komoly feszültség alakult ki kettejük között, Sidi többször is nehezményezte, ha a fiatalabb versenyzőnek kedvezett a szövetség.

Tavaly az országos bajnokságon már üvöltöztek egymással, Péni ugyanis óvást nyújtott be Sidi szerinte szabálytalan fegyvere miatt. A szövetség békíteni próbálta őket, kevés eredménnyel. Sidi fegyvere pedig visszatérő téma lett, Péni és az ifjúsági olimpiai bajnok Pekler Zalán erre hivatkozva lépett vissza a csapatversenytől éppen azon az indiai versenyen, ahol - mint utóbb kiderült - Sidi beosont Péni szobájába. A csapatversenyes botrány miatt a renitens sportlövők ösztöndíját április 1-én három hónapra megvonta a szövetség, mert „jelentős kárt és presztízsveszteséget okoztak a magyar sportlövészetnek”.